  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset İYİ Partili Zorlu'dan çoklu aday açıklaması! Kılıçdaroğlu'na karşı 'kararlıyız' çıkışı
Siyaset

İYİ Partili Zorlu'dan çoklu aday açıklaması! Kılıçdaroğlu'na karşı 'kararlıyız' çıkışı

Partisinin genel merkezinde gazetecilerin sorularını cevaplayan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "çoklu aday" önerisine sıcak bakmadıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-29 22:08:00 - 2022-12-29 22:59:20
İYİ Partili Zorlu'dan çoklu aday açıklaması! Kılıçdaroğlu'na karşı 'kararlıyız' çıkışı

 Yeniakit.com.tr 

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin genel merkezinde gazetecilere açıklamada bulundu.

İP'li Zorlu'ya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Çoklu aday masaya gelirse konuşulur" sözleri soruldu.

Kılıçdaroğlu'nun "çoklu aday" önerisine sıcak bakmadıklarını belirten Kürşad Zorlu, şu ifadeleri kullandı:

13. Cumhurbaşkanı’nın Altılı Masa tarafından seçilmesinin tarihi bir kırılma anı olduğunun bilincindeyiz. Bu sorumlulukla tek ve ortak bir aday dışında bir seçeneği doğru bulmadığımızın, sıcak bakmadığımızın kararlığında olacağız.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23