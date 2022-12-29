İYİ Partili Zorlu'dan çoklu aday açıklaması! Kılıçdaroğlu'na karşı 'kararlıyız' çıkışı
Partisinin genel merkezinde gazetecilerin sorularını cevaplayan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "çoklu aday" önerisine sıcak bakmadıklarını söyledi.
Yeniakit.com.tr
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin genel merkezinde gazetecilere açıklamada bulundu.
İP'li Zorlu'ya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Çoklu aday masaya gelirse konuşulur" sözleri soruldu.
Kılıçdaroğlu'nun "çoklu aday" önerisine sıcak bakmadıklarını belirten Kürşad Zorlu, şu ifadeleri kullandı:
13. Cumhurbaşkanı’nın Altılı Masa tarafından seçilmesinin tarihi bir kırılma anı olduğunun bilincindeyiz. Bu sorumlulukla tek ve ortak bir aday dışında bir seçeneği doğru bulmadığımızın, sıcak bakmadığımızın kararlığında olacağız.