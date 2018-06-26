0553 313 94 23

İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu'ndan Meral Akşener'e sert eleştiri

İYİ Parti kurucuları arasında yer alan Halaçoğlu, seçim sonuçlarına ilişkin Meral Akşener'i çok sert bir şekilde eleştirdi.

26 Haziran 2018 Salı 19:17
İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu'ndan Meral Akşener'e sert eleştiri

İYİ Parti kurucularından Halaçoğlu, İYİ Parti'nin ve Meral Akşener'in 24 Haziran seçimlerinde aldığı oy oranına Twitter'dan tepki gösterdi.

Halaçoğlu, "Tek adam rejimini engellemek, parlamenter sisteme geri dönmek için mücadele ettik. Sonuçta başaramadık. Şimdi İYİ PARTİ yönetimi çıkmış başarılı olduk diyor. Yani biz milletvekilliği için mi yola çıkmıştık? Nasıl başarılı oldunuz? Cumhurbaşkanı olacağım diye çıkıp yüzde 7 oy aldınız. Bu başarı mı?" dedi.

ADAYLIK KRİZİ YAŞANMIŞTI

Milletvekili aday listelerine giremeyen Halaçoğlu ile İYİ Parti yönetimi arasında kriz çıkmıştı.

İzmir veya Ankara'dan aday olmak istediğini açıklayan Halaçoğlu'nu, İYİ Parti yönetimi Kayseri'den aday göstermişti.

Halaçoğlu kırgınlığını ise "İYİ Parti için bu kadar mücadele etmiş bir adama, bir yer bulamadılar. Aday yapılmamama çok tepki var. Milletvekili olmam önemli değil ama yapılan uygulamaya kırgınım" demişti.

Halaçoğlu'nun açıklamaları üzerine, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Türkkan, "Sayın Yusuf Halaçoğlu Kayseri milletvekilimiz. Kendisinin de doğal olarak Kayseri’den aday olmasını parti yönetimi olarak öngördük. Kendisi de İzmir’den aday olmak istedi" demişti.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2018 Salı 19:17
  1. Kayseri
  2. İzmir
  3. Ankara
  4. yusuf halaçoğlu
  5. akşener
  6. iyi parti

YORUM YAZ

  • corumlucorumlu16 sa önce
    Senide ıskartaya çıkardılar sayın halaçoğlu. Fetöcülerin yellemesine kapıldın kıçının üzerinde oturup MHP de kalsaydın saygı duyardık. Kendinide bitirdin kariyerinide.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Leicester City Beşiktaş'ın yıldızına talip oldu! Tam 14 milyon Euro...
  1. Leicester City Beşiktaş'ın yıldızına..
  2. Babel yıldız futbolcuyu Beşiktaş'a..
  3. Galatasaray'dan Ozan Tufan bombası
  4. İstanbul'u dolu vurdu! Kaldırımlar..
  5. Şenol Güneş'ten stoper tepkisi: Vida..
  6. Alanyaspor'da forma giyen Mamadou..
  7. Ve Galatasaray'da bir ayrılık daha!..
  8. Galatasaray aradığı golcüyü Belçika'da..
  9. Hamileyken bitlenirseniz bunu yapın!
  10. Hamilelikte balık tüketmek doğru mu?
  11. Bu belirtiler bebeğinizin otistik..
  12. Hamilelikte kaju yerseniz...
  13. Çocuğunuz prenses sendromuna..
  14. Doğum sonrası korse giymek doğru mu?
  15. Yaşlılık aylığı artıyor! Bin 500 lira..
  16. CHP'nin 'aşırı eğitimli' seçmeninin..
  17. Çocuğunuzla yaşanan kıyafet krizini..
  18. Erkek çocuğunuzun boyunun uzaması..
  19. Kız çocuklarının boyunun uzaması için...
  20. İYİ Parti'de toplu istifa!
Olay iddia: Kılıçdaroğlu 'halkı sokağa dök' dedi, İnce telefonu kapattı! O yüzden istenmeyen adam ilan edildi
Olay iddia: Kılıçdaroğlu 'halkı sokağa dök' dedi, İnce telefonu kapattı! O yüzden istenmeyen adam ilan edildi
Sonuçlar belli oldu! CHP ve İYİ Parti'ye 8 vekil
Sonuçlar belli oldu! CHP ve İYİ Parti'ye 8 vekil
CHP'li Şafak Pavey'den AK Partililere ve Erdoğan'a tutuklama iması!
CHP'li Şafak Pavey'den AK Partililere ve Erdoğan'a tutuklama iması!
2018 LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
2018 LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
Almanya rezil oldu! Kendi kendini vurdu
Almanya rezil oldu! Kendi kendini vurdu

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Karahasanoğlu: Baro kasasından külhanbeyliğini durdurun artık!
Karahasanoğlu: Baro kasasından külhanbeyliğini durdurun artık!
Muharrem İnce'den kurultay açıklaması
Muharrem İnce'den kurultay açıklaması