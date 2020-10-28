İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim yapmasının üzerinden çok geçmeden İYİ Parti'den de dikkat çeken bir çıkış geldi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Halk TV'de katıldığı programda, partisinin cumhurbaşkanı adayının Meral Akşener olduğunu söyledi. Ağıralioğlu şunları söyledi:

"İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’dir. Aksini beyan etmediği sürece. Biz bu yarışta kim Cumhurbaşkanı olsun kavgasını değil, ilkelerin mücadelesini vereceğiz.

Türkiye’yi istişare, nezaket, parlamenter sistem yönetsin. Önce ilkelerde mutabık olunmalı. Öyle bir sistem kuralım ki keyfi uygulamalar ile kişisel hak ve hukuklar ihlal edilmesin.”