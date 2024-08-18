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Siyaset İYİ Partili vekilin lüks araç konvoyu ağızları açık bıraktı! Paylaşımı silmek zorunda kaldı
Siyaset

İYİ Partili vekilin lüks araç konvoyu ağızları açık bıraktı! Paylaşımı silmek zorunda kaldı

Yeniakit Publisher
2024-08-18 15:42:00 -

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban çakarlı lüks araçlarıyla konvoy yaptı, o anları pişkince sosyal medya hesabından yayınladı, gelen tepkilerin ardından paylaşımını silmek zorunda kaldı.

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, paylaştığı video üzerine çakarlı lüks araçkarı ile gündem oldu. Sosyal medya hesabından lüks araçlarla paylaşım yapan Gürban, gelen tepkiler üzerine paylaşımını sildi.

Sosyal medya kullanıcıları Gürban'a Ümit Özdağ'a söylediği sözler üzerinden eleştiride bulundu.

İyi Parti Gaziantep milletvekili, yaptığı paylaşımda Zafer Partisi kurucusu Ümit Özdağ'ın makam aracı olarak kullanması için Toros marka araç hediye etmek istediğini söyleyerek eleştirmişti.

Gürban ayrıca, paylaşımında ''Gençler Mercedes'lere Range Rover'lara özenmeyecek'' ifadelerini kullanmıştı.

Gürban gelen eleştirilere sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi ve yardım amacıyla böyle bir girişimde bulunduğunu söyledi.
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