İYİ Partili vekilin gazetesinde olay yazı! Akşener bunu size yalatmasın sonra

İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesinde, dün yapılan ve büyük krize sebep olan altılı masanın son toplantısının ardından dikkat çekici bir yazı yayınlandı.

Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ, Meral Akşener'in üstü örtülü ifadelerle cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıktığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "adaylığı en fazla hak eden kişi" olduğunu belirtti.

Demirağ, zaten karışık olan masayı daha da karıştıracak yazısında özetle şunları kaydetti:



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"(…) CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, "Adalet Yürüyüşü" ile liderliğini pekiştirmiş, İYİ Parti'nin seçimlere katılması için 15 Milletvekili vermiş. Ardından "Millet İttifakı"nın kurulmasındaki fedakârlığı ile siyasi dogmaların terk edilerek "Tek adam rejimi"ne karşı "Seçimi kazanmanın formülü"nün gelişimin mimarlarındandır. Sayın Meral Akşener fedakârlık yaparak "Başbakanlığa adaylığı"nı açıklarken bana göre Sayın Kılıçdaroğlu da 71 gün sonra yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığı en fazla hak eden kişidir. (…)"