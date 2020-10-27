İYİ Partili vekilden olay AK Parti iddiası: Görüşmeler başladı

İYİ Parti İzmir milletvekili Aytun Çıray, katıldığı bir programda İYİ Parti ve AK Parti arasında görüşmelerin başlayacağını iddia etti.

Çıray, açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti, AK Parti ile belirli bir takım ilişkilere girmiş. Mesela partiden birinin sarayla ilişkisini biliyorum. Belli ki bu ilişki sonucunda parlamenter sistem adı altında bir takım görüşmeler başlayacak. Ve yüzde 51 meselesi halledilecek. Ve seçim sonrası bir koalisyon için mutabakata varılacak. Biz bunun için mi yola çıktık?"

Akşener: Yeni bir dönemin çağrısı

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener iki gün önceki konuşmasında "İYİ Parti, doğruyu alkışlar, yanlışa sözünü esirgemez. Bize göre olması gereken budur. Bunu yadırgayanlar olabilir, ama bizim siyaset anlayışımız budur. Çünkü, bizim siyasetimizin öznesi millettir. O nedenle memleketi, ilçe ilçe, köy köy geziyoruz. Milletimizin derdini dinliyor, o dertlere çözüm üretiyoruz. Biz gezdikçe milletimizin İyi Parti'ye gösterdiği ilgi her geçen gün artıyor. Ve görüyoruz ki o kutlu gün geliyor. Çünkü millet bizi çağırıyor. Bu çağrı, Türk siyaseti için yeni bir dönemin çağrısıdır. Bu çağrı, mutlu, zengin ve güçlü bir Türkiye'nin çağrısıdır. Bu çağrı, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemin çağrısıdır. Biz o çağrıyı duyuyoruz. Milletimiz ilk sandıkta bize yetkiyi verecek. Biz de ülkemizi düze çıkartacağız" demişti.