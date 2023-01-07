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Gündem İYİ Partili vekilden 15 Temmuz itirafları! Bir de keyifle anlattı
Gündem

İYİ Partili vekilden 15 Temmuz itirafları! Bir de keyifle anlattı

15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin açıklamalarda bulunan İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, o geceye ilişkin itiraflarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 22:31:00 - 2023-01-07 22:32:01

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Fetullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) sert bir dille eleştirmekten çekindiklerini belirtti.

Isparta Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin Isparta 3. Olağan İl Kongresi'nde divan başkanlığı yapan Bahşi, 15 Temmuz darbe girişimi akşamı eşiyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinde olduklarını söyledi.

Akşener'in evinin Boğaz köprüsünü gördüğünü ve akşam saatlerinde pencereden tankları fark ettiklerini anlatan Bahşi, şöyle konuştu:

"DEAŞ eylem mi yapacak acaba diye aramızda konuşuyoruz. Saat 21.30'da Ergenekon kumpas dosyalarından yargılanmış eski general bir müvekkilim vardı, o aradı. Hayırdır dedim, 'Abi bu şerefsizler darbe teşebbüsünde bulunuyor' dedi. Bununla darbenin gidişatıyla ilgili o akşam 37 kez görüşmüşüz. Sonrasında bir tweet atalım diye düşündük. Genel Başkan bir tweet yazmış, Fetullah'ı gömen bir tweet tabii. Dedim ki 'Ablam şimdi bir gün önce ben zaten bu herife sövdüm, sen de bu tweeti atarsan, bu herifler de başarılı olursa, ikimizin de kolunu, bacağını keserler, bir tarafımızdan asarlar. Bunu biraz yumuşatalım.' Yumuşattık ve saat 24.00'ten önce Genel Başkan, 'En iyi darbe en kötü demokrasiden evladır' şeklinde tweet attı."

AA

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