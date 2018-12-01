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İyi Partili Ümit Özdağ'dan Suriyelilere yönelik 182 nefret mesajı

Katil Esed'in orantısız güç ve akıl almaz işkencelerinden kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli mültecilere karşı kin ve nefret söylemlerinin başını çeken İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından sığınmacılara yönelik 182 tane hedef gösteren mesaj yayımladı, "hırsız, işgalci, kuma" vb. ifadelerle göçmenlere hakaret etti.

01 Aralık 2018 Cumartesi 12:36
İyi Partili Ümit Özdağ'dan Suriyelilere yönelik 182 nefret mesajı

Suriye'deki savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan, aralarında 750 bin Türkmen'in de bulunduğu mültecileri sık sık hedef gösteren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'ın nefret suçu söylemi zirve yaptı. Özdağ sadece son üç ayda sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda ırkçılık kokan vurgular yaptı.

Yurtsuz kalan insanları aşağıladı, hakaret etti

304 paylaşımında 116 kez “Suriye” 66 kez ise “Suriyeli” kelimesini kullanarak nefret söyleminde bulunan Özdağ, paylaşımlarıyla Suriyelilere karşı yürütülen provokatif algıya destek sağladı. Suriyeliler için “hırsız, kuma ve işgalci” gibi tanımlamalar kullanması tepki çeken Özdağ, bir paylaşımında ise turistler için tabelada Arapça yazı yer almasını "tehlikenin farkında mısınız" diyerek paylaştı.

"Obez" dedi, hedef gösterdi

Yeni Şafak'ın haberine göre, 22 Kasım 2017'de Özdağ; "50 bine yakın Türk vatandaşı resmen aç, 1 milyon 250 bini de açlık sınırı altında yaşarken, Türkiye'deki Suriyelilerin yüzde 32.6'sı fazla kilolu, yüzde 27,7'si obez" diyerek yalanıyla mültecileri hedef gösterdi.

İşte Özdağ'ın attığı tweetlerin bazıları: 

-Ulan şaka maka Suriyeliler hiç savaşmadan ülkemizi fethetti. (26 Kasım)

-İşte durum bu, “Güzelim Kilis kuma ve hırsız cennetine dönmüş. (21 Kasım)

-Kilis artık bizim değil! Reyhanlı’daki Suriyeli sayısı ilçe nüfusunu yakaladı (31 Ekim)

-Ekim ayının son haftasında MEB 900 Suriyeli öğretmen ataması yapmış. -Türk öğrencilere de Suriye’li öğretmenler ders veriyor! (6 Kasım)

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 12:36
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  2. Ümit Özdağ
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