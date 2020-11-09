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Siyaset İYİ Partili Ümit Dikbayır'dan komik çıkış: 1999 depreminde hükümet daha başarılıydı
Siyaset

İYİ Partili Ümit Dikbayır'dan komik çıkış: 1999 depreminde hükümet daha başarılıydı

İyi Partili vekil Ümit Dikbayır katıldığı bir televizyon programında 1999 döneminde yaşanan depremle İzmir depremini kıyaslayarak, Ecevit hükümetinin bugünkü hükümetten daha başarılı olduğunu savundu. Ancak Dikbayır'ın herkesçe malum komik iddiasını dönemin gazete manşetleri yalanladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 13:49:00 - 2020-11-09 13:54:14

Habertürk'te Kübra Par'ın sunduğu programa, dün gece İzmir depreminin yansımaları ele alındı. Programa, İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır da katıldı.

Hükümetin İzmir depreminde yaraları sarmak için başarılı olamadığını söyleyen Dikbayır, İzmir depremini 1999 depremiyle kıyasladı.

"1999 depremini yaşamış biriyim. Sakaryalıyım ben, 99 depremini size şiir gibi anlatırım." diyen İyi Partili vekil, "Ben 1999'u da İzmir'i de gördüm. Gözlerimizle iki depremi de gördüm." diye konuştu.

Ecevit hükümeti daha başarılıymış!

Dikbayır, canlı yayında daha sonra deprem yönetim faaliyetinde dönemim Bülent Ecevit hükümetinin bugünkü hükümetten daha başarılı olduğunu vurgulayarak  "1999 depreminde Ecevit hükümeti çok daha başarılıydı. O günkü şartlarda bu büyük bir başarı." dedi.

Görüntüler her şeyi gözler önüne seriyor

Halbuki 99 depremi sonrası gazete manşetlerine yansıyan görüntüler İYİ Partili vekilin komik iddiasını gözler önüne seriyor.

Depremde yaralananların hastane bahçesinde yerlerde yattığı görüntüler o dönemde basında geniş yer bulmuş, halk devleti bulamadıklarından dem vurmuştu.

99 depreminde Ecevit hükümetinin acziyetini örtbas etmek isteyen İyi Partili Dikbayır’ın komik iddiası alay konusu oldu.

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