İYİ Partili Ümit Dikbayır koronavirüse yakalandı
İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Genel Başkan Yardımcımız ve Sakarya Milletvekilimiz Sayın Ümit Dikbayır'ın Kovid-19 sebebiyle tedavi gördüğünü üzülerek öğrendik. Milletvekilimizin genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve evde tedavi gördüğünü belirtir, kendisine Yüce Allah'tan acil şifalar dileriz."
Metin Ergun da koronavirüse yakalanmıştı
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Muğla Milletvekili Metin Ergun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.
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