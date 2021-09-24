İYİ Partili Türkkan'dan skandal paylaşım! Bu rezalete Meral Akşener ne diyecek?
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın sosyal medya hesabından başörtülü bir kadının yaşadığı talihsiz anları paylaştığı görüntüye tepki yağdı.
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan sosyal medyada bir skandala imza attı. İYİ Partili Türkkan, Instagram hesabından, halay çekerken eteği düşen bir kadının videosunu paylaştı. Kadını utandıran anları komik bularak videoyu paylaşan Türkkan büyük tepki aldı.
İYİParti Meclis Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, sosyal medyada bir rezalete imza attı.
İYİ Partili Türkkan'a tepki yağdı
Instagram hesabından zaman zaman komik videolar paylaşan Türkkan'ın bu seferki paylaşımı güldürmedi. Türkkan'ın paylaştığı videoda; bir kadının halay sırasında eteği düştüğü görüldü. Eteği düşünce içine giydiği çamaşır ile kalan kadın hemen eteğini yukarı çekti.
Bir kadının utanç anını komik bularak sosyal medyada paylaşan İYİ Partili Türkkan'a tepki yağdı.
Meral Akşener ne diyecek?
Bu rezalete her fırsatta 'kadın hakları'ndan dem vuran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in nasıl tepki vereceği de merak konusu oldu.