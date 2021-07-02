İYİ Partili Türkkan Necmettin Erbakan'ı hedef aldı

Gerçek dışı sözlerle Kanal İstanbul projesini eleştirmek isteyen Türkkan, "Hafta sonu Kanal İstanbul projesinin temelini atıyoruz diye Kuzey Marmara Otoyolu'yla ilgili eski bir projenin köprü temelini attılar. Erbakan çok temel atardı. İş bir ara o kadar ilerledi ki boş tarlaya temeller attılar. Aradan 40 sene geçmiş, aynı hadiselerin devamı bizi üzüyor." ifadelerini kullanarak Milli Görüşün merhum lideri Necmettin Erbakan'ı hedef aldı.

Terzi tepki gösterdi

Türkkan'ın açıklamalarına tepki gösteren Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Hüseyin Terzi, İYİ Partili ismi cahillikle suçladı ve "Erbakan hocamıza dil uzatana bak sen! Bilgi desen yok, akıl desen o da yok! Ama cehalet var, iftira var, yalan var... İşin acısı da bu vasıflarda birinin Meclis'te koltuğu var. Milletimize sözümüz; memleketi bu vasıfsızlardan kurtarmak bizim boynumuza borçtur" ifadelerine yer verdi.

Karamollaoğlu sessizliğe büründü

Türkkan'a, Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın partisi de tepki gösterirken, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise sessizliğe büründü.