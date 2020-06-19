İYİ Parti'li Tatlıoğlu: "Otomotiv ve tekstil firmaları ayakta tutulmalı"

TBMM (AA) - İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, otomotiv ve tekstil sektörlerinin Türk ekonomisinin temel üretim motorları olduğunu ifade ederek bu sektörlerdeki firmaları ayakta tutmanın ekonomi yönetiminin birinci görevi olması gerektiğini söyledi.

Tatlıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ekonomisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da etkisiyle olumsuz bir süreç içinde olduğunu belirtti. Türkiye'nin son 3 yıldır girdiği aşağı yönlü daralmanın, salgın süreciyle daha da hızlandığını dile getiren Tatlıoğlu, "Geçen hafta sanayi üretim endeksi yüzde 31,5, imalat sanayisi yüzde 33, sermaye malı tüketimi yüzde 42, dayanıklı tüketim mallarında yaklaşık yüzde 50 geriledi. Söz konusu verilerle 2. çeyrekte yüzde 10 daralma gerçekleşebileceği konusunda kanaatlerimiz oluştu." dedi.

KOBİ'lerin 110 milyar dolar civarındaki borcunun yaklaşık 10 milyar dolarının takipte olduğuna işaret eden Tatlıoğlu, takip oranının artmasını önleyici politikaların uygulamaya geçirilmesini istedi. Tatlıoğlu, otomotiv ve tekstil sektörlerinde de daralma yaşandığını dile getirerek "Bu sektörler Türk ekonomisinin temel üretim motorlarıdır. Bu firmaları ayakta tutmak ekonominin birinci derecede görevidir." diye konuştu.

Turizim sektörünün Türkiye ekonomisi için öneminden de bahseden Tatlıoğlu, "Türkiye Varlık Fonu, büyük turizm tesisleri başta olmak üzere Türkiye'de önemli mal ve hizmet üretimi yapan birimlerin iflasını, tasfiyesini ve çok ucuza yurt dışına satışını engellemek için borç hisse takası yapmalı." önerisinde bulundu.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Tatlıoğlu, Türkiye'nin Libya'ya yönelik temasları ve politikasına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine yürütmenin, politikalarını muhalefet ile paylaşması gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Genel Başkan Meral Akşener'i bilgilendirdiğini ifade eden Tatlıoğlu, diplomatik kanalların daha fazla kullanılması yönündeki görüşlerinin Türkiye'nin elini güçlendirdiğini belirtti. İsmail Tatlıoğlu, milli politikalarda hükümete destek olduklarının altını çizerek "Gereğini yaptık. Genellikle onların kamuoyuna açıklamaları üzerinden bilgileniyoruz." dedi.

Tatlıoğlu, başka bir soru üzerine, bugünün şartlarında kısa çalışma ödeneğinin bir devlet desteği sayılmadığını belirtti. Bu desteğin İşsizlik Sigortası Fonu'ndan kullanıldığına dikkati çeken Tatlıoğlu, şunları söyledi:

"136 milyar dolar birikimi vardır. Kanun gereği, işten çıkarmalarda, zorunlu dönemlerde kısa çalışma ödeneği o fondan karşılanacak bir uygulamadır. Bunlar nihayetinde onların primleri ile oluşan fonlar. Bunun şu kadar sürmesi, bu kadar sürmesi gibi karar olamaz. Bunu süreç kadar işletmeler de belirler. Bazı işletmelerde pandeminin etkisi altı ay sürer, bazı işletmelerde üç ay sürer. Kanun üç aylık bir süre için bunu öngörmüş ama firmaların durumları daha net bir hale getirilmeli."



