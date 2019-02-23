İYİ Partili Parlak, çalışmalarını sürdürüyor

İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak, seçim çalışmaları kapsamında sıkılmadık el gezilmedik mahalle ve sokak bırakmıyor.

31 Mart yerel seçimlerine sıkı bir şekilde hazırlanan İyi Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak, bu kapsamda çevre yolundaki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek yapacakları projeleri anlattı. Halktan destek isteyen Parlak, Yeşilyurt’ta göreve gelmeleri durumunda yapacakları hizmetleri paylaştı.

Gittiği her yerde vatandaşlar tarafından da yoğlun ilgi ile karşılaşan Parlak, israfa son vereceklerini de söyleyerek bu seçimde Yeşilyurt’ta tarih yazacaklarını dile getirdi.