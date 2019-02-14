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İYİ Partili Özdemir’in pazaryeri önerisi ses getirdi

Millet İttifakının Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir, Perşembe Pazarının eski yerine taşınması konusunda yaptığı açıklamaya cevap veren Büyükşehir ve Şehzadeler Belediyesine teşekkür etti.

14 Şubat 2019 Perşembe 15:45
İYİ Partili Özdemir’in pazaryeri önerisi ses getirdi

Millet İttifakının Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir, Perşembe Pazarının eski yerine taşınması konusunda yaptığı açıklamaya cevap veren Büyükşehir ve Şehzadeler Belediyesine teşekkür etti.


Özdemir, “Esnafın ve Manisalıların mağduriyetinin giderilmesi ve şehir içi trafiğin rahatlaması adına yaptığımız açıklama karşılık buldu. Bunca zamandır tüm Manisalıları mağdur ettikten sonra pazaryeri ile ilgili projelerini açıklayan belediyelere esnaf ve Manisalılar adına teşekkür ediyorum” dedi.


Manisa’nın yıllardır kanayan yarası haline gelen pazaryeri konusu yerel seçimler öncesi siyasetin gündemine oturdu. Millet İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir yaptığı açıklamada esnafın ve Manisalıların bu durumdan mağduriyet yaşadığını ayıca şehir içi trafiğinin de aksadığını vurgulamış ve pazarın eski yerine kurulmasını önermişti. Özdemir ayrıca Millet İttifakı olarak Büyükşehir Belediyesi ile birlikte pazaryerine kalıcı çözüm adına proje ürettiklerini ifade etmişti.


Özdemir’in açıklamasına hem Manisa Büyükşehir Belediyesi hem de Şehzadeler Belediyesi yaptığı yazılı açıklamayla cevap verdi. Her iki belediye de mağduriyetin giderilmesi adına pazaryerinin eski garaja kurulacağının altını çizdi.



"Neredeydiniz?"


Belediyelerden yapılan açıklamayı yerinde bulduğunu söyleyen Millet İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir her iki belediyenin bir araya gelerek, bunca zaman sonra pazarcı esnafının derdine merhem olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.


Özdemir, “Bu konu çok uzun zamandır Manisa’nın gündemini meşgul ediyor. Sorunun çözülmesi halinde, çözüme katkıda bulunduğumuza inanıyoruz. Bu işin takipçisi olacağız” dedi.


Bunca zamandır belediyelerin bu konuda samimiyetle davranarak çözüm üretmediğini söyleyen Özdemir, “Demek ki mağduriyetlerin giderilmesi için bir ışık yakmamız gerekiyormuş. Bu kadar zaman bunca insanı mağdur etmeye değmedi. Buradan anladığımız kadarıyla biz konuyu gündemde tutmasak konu çözülmeyecek. Yine de hassasiyetleri için hem Büyükşehir Belediyesine hem de Şehzadeler Belediyesine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.


Vatandaşların ve esnafın dertlerine derman olmak adına göreve talip olduklarını söyleyen Özdemir, “Biz Manisa iyi olacak, Şehzadeler iyi olacak diyoruz. Söylemlerimizin arkasındayız. Verilen sözlerin de takipçisi olacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 15:45
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