  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın yeni skandalı ortaya çıktı
Siyaset

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın yeni skandalı ortaya çıktı

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın Ukrayna ve Gebze'deki fabrikaları ve çiftlikleri için kamu bankalarından çektiği 36 milyon dolarlık krediyi batırdığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-09-29 14:17:00 -
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın yeni skandalı ortaya çıktı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Ukrayna ve Gebze'deki fabrikalarına ve çiftliklerine Türkiye, Karadağ ve Kazakistan'daki Ziraat Bankaları aracılığıyla kullandığı toplam 36 milyon dolar krediyi batırdığı öğrenildi.

Ziraat'in Lütfü Türkkan'ın batık kredileri nedeniyle icra takibi başlatacağı belirtildi.

Kamu bankalarının sırtına yük oldu

Lütfü Türkkan, katıldığı bir programda özellikle Ziraat Bankası başta olmak üzere kamu bankalarında kredilerin yüzdürülerek iş dünyasının ayakta tutulmaya çalışıldığını ve bu kredilerin kamu bankalarının sırtına vurulan yük olduğunu ifade etmişti.

Türkkan'ın kendi şirketleri için bir kamu bankası olan Ziraat'ten aldığı aldığı kredileri batırması, kendi ifadesiyle "kamu bankalarının sırtına yük" oluşturduğu şeklinde yorumlandı.

Kaçak yapılarıyla gündem olmuştu

Lütfü Türkkan, Haziran ayında da Kocaeli'de bulunan çiftliğindeki 15 kaçak yapıyla gündeme gelmişti. Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinde yıkım çalışmalarını takibi sırasında İHA muhabiri Mustafa Uslu, Türkkan'ın çalışanları ve yakınları tarafından feci şekilde darp edilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay