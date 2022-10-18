İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan dikkat çeken Meral Akşener paylaşımı

Gazeteci Cüneyt Özdemir Twitter hesabından bir anket düzenledi ve "Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" diye sordu. Ankete 471 bin 589 kişi katıldı.

Özdemir, anket sonuçlarını kişisel sosyal medya hesabından yayınladı. Sonuçlarda Meral Akşener'in yüzde 39'la öne çıktığı görüldü.

Dikkat çeken paylaşım

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Türkkan, gazeteci Cüneyt Özdemir'in Twitter hesabından yaptığı "Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" anketinin fotoğrafını kendi hesabından paylaştı.

Meral Akşener'in yüzde 40 oy olmasına vurgu yapan Türkkan, paylaşımına "Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı olduğu bir Türkiye hayal edin. Dünya bile çok güzel, yalnız Türkiye değil..!" notunu düştü.