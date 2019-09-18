İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan çok konuşulacak sözler: CHP'li isim bize bir mail attı...

İYİ Parti milletvekili Lütfü Türkkan, CHP ile yapılan ittifaka ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Lütfü Türkkan, Bizim Tv'de katıldığı canlı yayında CHP ile yapılan ittifakın seçimden sonra çatladığını söyledi.

"Seçim bitti mi bitti"

Türkkan, seçim döneminde İYİ Parti'nin çok fedakarlık yaptığını belirterek, "Kimse bizi HDP ile anayasa hazırlamaya çalışan CHP ile yan yana koymasın. Kimse bizi CHP ile koalisyon yapan bir parti olarak göstermesin. Biz CHP ile aynı görüşe sahip bir parti değiliz. Biz CHP ile seçim ittifakı yaptık. Seçim bitti mi bitti. Bu seçim ittifakında İYİ Parti çok fedakarlık yaptı. Konu Türkiye olunca Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda ilerledik. Biz hiç pazarlık yapmadık, pişman da değiliz. Ana umrelerimizde taviz vermeyiz. Bizi HDP ile yan yana koymaya çalışanlara karşıyız" dedi.

"Bizi HDP ile birlikte anayasa yapmaya davet ettiler"

CHP'den davet aldıklarını belirten Türkkan, "Bizi HDP ile birlikte anayasa yapmaya davet ettiler. CHPli isim bize bir mail attı. Anayasa hazırlamaya, mail yoluyla bildiri atıyorlar. Biz başladık, siz de gelin demek çok gayri cididir. Biz kendimiz çalışma içerisindeyiz" dedi.