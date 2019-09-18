0553 313 94 23

İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan çok konuşulacak sözler: CHP'li isim bize bir mail attı...

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP ile yapılan ittifaka ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

18 Eylül 2019 Çarşamba 15:36
İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan çok konuşulacak sözler: CHP'li isim bize bir mail attı...

İYİ Parti milletvekili Lütfü Türkkan, CHP ile yapılan ittifaka ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Lütfü Türkkan, Bizim Tv'de katıldığı canlı yayında CHP ile yapılan ittifakın seçimden sonra çatladığını söyledi.

"Seçim bitti mi bitti"

Türkkan, seçim döneminde İYİ Parti'nin çok fedakarlık yaptığını belirterek, "Kimse bizi HDP ile anayasa hazırlamaya çalışan CHP ile yan yana koymasın. Kimse bizi CHP ile koalisyon yapan bir parti olarak göstermesin. Biz CHP ile aynı görüşe sahip bir parti değiliz. Biz CHP ile seçim ittifakı yaptık. Seçim bitti mi bitti. Bu seçim ittifakında İYİ Parti çok fedakarlık yaptı. Konu Türkiye olunca Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda ilerledik. Biz hiç pazarlık yapmadık, pişman da değiliz. Ana umrelerimizde taviz vermeyiz. Bizi HDP ile yan yana koymaya çalışanlara karşıyız" dedi.

"Bizi HDP ile birlikte anayasa yapmaya davet ettiler"

CHP'den davet aldıklarını belirten Türkkan, "Bizi HDP ile birlikte anayasa yapmaya davet ettiler. CHPli isim bize bir mail attı. Anayasa hazırlamaya, mail yoluyla bildiri atıyorlar. Biz başladık, siz de gelin demek çok gayri cididir. Biz kendimiz çalışma içerisindeyiz" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 15:36
  1. Lütfü Türkkan
  2. İYİ Parti
  3. CHP

YORUM YAZ

  • kayserilikayserili12 dk önce
    hirsizlari buyuk sehir baskani yapinca nasil Turkiyenin faydasinaymis anlamadim?

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

'ABD Suriye'de barış sürecini engelliyor'
  1. 'ABD Suriye'de barış sürecini..
  2. Ülkeyi sarsan olay! Okulda çıkan..
  3. İzmir'de besi çiftliğine sahte alkol..
  4. AK Parti'den istifa eden isim yeni..
  5. Can damarı vurulan Selman'dan açıklama
  6. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü..
  7. Hindistan elektronik sigarayı..
  8. Samsun'da evde bulduğu ilaçları içen..
  9. Uzmanından ailelere önemli uyarılar!..
  10. Zonguldak'ta kayıp kadın ölü bulundu
  11. İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan çok..
  12. Karadenizli balıkçıların hamsi yüzünü..
  13. İSPARK görevlisinden 'Boş yer var mı?'..
  14. İBB önünde büyük protesto
  15. Başkan Erdoğan başkanlığında AK Parti..
  16. Kendini polis olarak tanıtan telefon..
  17. Cezeri adının hikayesi ortaya çıktı
  18. 'Bıçak parası' isteyen doktora ceza
  19. Tarkan Yavaş 'Turnike sistemi'..
  20. Tuzla'daki fabrika yangınında patlama!
  21. Putin, Muhammed bin Selman'la görüştü
  22. Meteorolojiden 6 il için yağış uyarısı..
  23. Ezik ve asosyal iftirasına Ali..
  24. MEB'e AB fonlarından yeni eğitim..
  25. Yunan askerleri hakkındaki soruşturma..
  26. Gençlerbirliği Alanyaspor maçına..
  27. Solak zihniyetin algı operasyonu..
  28. Tekirdağ'da 28 düzensiz göçmen yakalandı
  29. Afganistan'da intihar saldırısı
  30. Hakkarı'de 'Bıçak parası' alan doktor..
Onlarcası HDP binasından çıkarıldı! Acılı aileler tepki gösterdi
Onlarcası HDP binasından çıkarıldı! Acılı aileler tepki gösterdi
MHP'de onlarca istifa! İYİ Parti'ye geçtiler
MHP'de onlarca istifa! İYİ Parti'ye geçtiler
Kral Selman'dan çok konuşulacak çıkış: Onlar sadece bizi vurmadı
Kral Selman'dan çok konuşulacak çıkış: Onlar sadece bizi vurmadı
Üst düzey isim yeniakit.com.tr’ye açıkladı! İşte AK Parti’deki üye düşüşünün arkasındaki gerçek
Üst düzey isim yeniakit.com.tr’ye açıkladı! İşte AK Parti’deki üye düşüşünün arkasındaki gerçek
Erdoğan 3'lü zirvede tarih verdi: Sonuca ulaşamazsak....
Erdoğan 3'lü zirvede tarih verdi: Sonuca ulaşamazsak....

Günün Karikatürü

18 Eylul 2019
Türkiye harekete geçti! Dev gözdağı...
Türkiye harekete geçti! Dev gözdağı...
DAEŞ'ten Türkiye'ye küstah saldırı tehdidi! O üç ilin ismini verdiler
DAEŞ'ten Türkiye'ye küstah saldırı tehdidi! O üç ilin ismini verdiler