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Siyaset İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan çirkin iftira
Siyaset

İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan çirkin iftira

İYİ Partili Lütfü Türkkan, Bartın çevreyolu ihalesinin Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun dayısına verildiği iftirasını ortaya attı. Türkkan'a yanıt Bakan Karaismailoğlu'nun avukatından geldi.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 22:19:00 -
İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan çirkin iftira

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan "Sonucunu sakladıkları, Bartın çevreyolu ihalesini kazanan Muzaffer Hacımustfaoğlu’nun, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun dayısı olduğu ortaya çıktı. Bu kokuşmuş, bu çürümüş zihniyeti göndereceğiz. Haramilerin ve hırsızların iktidarına son vereceğiz. Hesap soracağız" paylaşımında bulundu.

"Tazminat davası açacağız"

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun avukatı Ömer Faruk Karagüzel Türkkan'a verdiği yanıtta "Sayın Bakanımızın ne dayısı ne de bir yakını bahsi geçen ihaleyi almadığı gibi ihaleye de girmemiştir. Yalan twiti silmediğiniz takdirde iftiracılığınızı tescillemek üzere hakkınızda tazminat davası açacağımızı ihtar ederiz" ifadelerini kullandı.

 

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Yorumlar

Mehmet Aktepe

Şehit yakınına açık açık sövdüğünü sağır sultan bile duyduğu halde, neden meclisten atılmıyor?
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