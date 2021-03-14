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Siyaset İYİ Partili İsmail Tatlıoğlu'nun seçim açıklaması CHP'yi panikletti
Siyaset

İYİ Partili İsmail Tatlıoğlu'nun seçim açıklaması CHP'yi panikletti

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu’nun Türkiye'yi yönetmeye talip olduklarını ve yerel yönetimlerdeki çalışmalarıyla iktidara hazırlandıklarını açıklaması CHP’de paniğe neden oldu. Tatlıoğlu’nun ifadelerini yorumlayan CHP’li eski vekil Barış Yarkadaş, “Demek ki İYİ Parti yerel seçimlere kendi adayları ile girecek” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 15:17:00 -
İYİ Partili İsmail Tatlıoğlu'nun seçim açıklaması CHP'yi panikletti

Aydın'ın İncirliova ilçesinde İYİ Partili belediye başkanı Aytekin Kaya'yı ziyaret eden İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, partisinin yerel yönetimlerde geleceğe yönelik hazırlık yaptığını ifade ederek "Yerel yönetimlerde antrenman yapıyoruz, esas maç bir dahaki seçimle başlayacak. Millet bu iş nasıl yapılır görecek." İfadelerini kullandı.

Türkiye'yi yönetmeye talip olduklarını aktaran Tatlıoğlu, ülke yönetiminde yer alacak nitelikli kadrolarla ihtiyaç bulunduğunu belirtti.

Öte yandan, İsmail Tatlıoğlu’nun yerel seçimlerle alakalı sözlerini sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla değerlendiren CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, “Belli ki İYİ Parti yerel seçimle kendi adaylarıyla girecek. CHP’li belediye başkanlarının her zamankinden daha fazla çalışması lazım.” İfadelerini kullandı.

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