İYİ Partili isimden "Yok artık" dedirten çıkış! Bunları rüyanda mı gördün Yavuz?

İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ, "Aç tavuk kendini darı ambarında sanır" dedirten bir yazıya imza attı. AK Parti'nin oylarını adeta kuşa döndüren Demirağ, patronunun partisinin de içinde bulunduğu ittifakı ise göklere çıkardı. Demirağ, algı operasyonu kokan yazısında özetle şunları kaydetti:

"AREA'nın kapsamlı araştırmasında ittifakların ölçülmesi sonucu da ilginç. Cumhur İttifakı'nı oluşturan AKP+MHP+BBP ve diğer unsurların toplamı yüzde 40.0... Kendi adıma bu rakamın seçim sırasında bir miktar daha gerileyeceğini düşünüyorum. Malumunuz AKP'de üçüncü dönem kuralı var. Listelerin üst sıralarında yer bulamayanların küsmesi siyasetin cilvesi. MHP'de de durum farklı değil. Yıllardır vekil olmak için sabırla bekleyenler listeler ilan edilince öfkelenecek ve kendilerine en yakın İYİ Parti'nin adaylarına oy verecek.

Millet İttifakı'na gelince CHP ve İYİ Parti'nin toplamı şimdilik 40.4... Yani Cumhuru geçiyor. "Altılı Masa"nın unsurları DEVA+Gelecek+SP+DP nin oranı 4.2... HDP yüzde 10.0... Diğer 5.4... Bir başka deyim ile yüzde 40'ı geçemeyen Erdoğan önderliğindeki Cumhur İttifakı karşısında yüzde 60'lık bir cephe oluşmuş durumda. Yukarıda belirttiğim sebepler yüzünden bu oranın 65'e, 35 seviyesine yükselmesi sürpriz olmaz. (...)"