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Siyaset

İYİ Partili isim detayları paylaştı... Kılıçdaroğlu'nun o sözleri sonrası Akşener ipleri kopardı

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Rıdvan Uz, Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki restleşmenin detaylarını paylaştı.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 21:37:00 - 2023-03-03 21:37:46

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Noter masasına döndü" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını onaylamadığını belirterek Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çağrı yaptı.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Rıdvan Uz, katıldığı televizyon programında dünkü 6'lı Masa toplantısında Akşener'le Kılıçdaroğlu arasındaki restleşmenin detaylarını paylaştı.

Masadan kalkmadık! Kapı gösterildi

Masadan kalkmadıklarını kendilerine kapının gösterildiğini ifade eden Uz, "Masada ilk defa adayla ilgili bir görüşme oldu ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığı gündeme getirildi. Ancak anketlerde kazanacak aday Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ydu. Kemal Bey o masada 'Bu arkadaşlar aday olmayacak' şeklinde bir cümle sarfetti. Ve devamında 'Diğer partiler imzalasın. Meral Hanım arkadaşlarıyla görüştükten sonra karar verir' diyor" şeklinde konuştu.

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