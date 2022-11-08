İYİ Partili isim, dansözlere taş çıkarttı! “Bahçeli” iddiası fos çıkınca bakın nasıl kıvırdı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki AK Parti heyetinin başörtü ve aile konusundaki anayasa değişikliğine destek istemek için HDP'yi ziyaret etmesiyle ilgili tartışma sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, dün Twitter'da "Bahçeli'nin yarın erken seçim tarihinin açıklanabileceğini düşünüyorum. Yarın enteresan gelişmelere sahne olacak…" paylaşımı yaptı.

Bahçeli 'seçime 7 ay var' dedi

Tüm gözler bugünkü MHP Grup Toplantısı'na çevrildi. MHP lideri Devlet Bahçeli, erken seçim açıklaması bekleyenlere, "AK Parti'nin Meclis'teki partileri ziyaret etmesi doğaldır" deyip, kriz tellallarına "başka kapıya" diye çıkıştı. Bahçeli, seçime 7 ay olduğunu söyledi.

İbrahim Özkan bakın ne yaptı?

Bunun üzerine İYİ Partili İbrahim Özkan, Twitter hesabından, Bahçeli'nin, "AK Partinin HDP ile görüşmesi son derece doğaldır" sözlerini alıntılayıp, "Demek ki neymiş? Türk Milliyetçilerinin gideceği tek parti İYİ partiymiş…. Bugün bu durum tescillenmiştir. İYİ ki İYİ partiliyim diyenler burada mı?" paylaşımı yaptı.