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Siyaset İYİ Partili isim açıkladı! İşte Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı teklif
Siyaset

İYİ Partili isim açıkladı! İşte Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı teklif

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Meral Akşener'in CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı teklifi açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-04 14:55:00 -
İYİ Partili isim açıkladı! İşte Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı teklif

İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, Meral Akşener'in bundan sonra ne yapacağını ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı teklifi açıkladı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Habertürk ekranlarında soruları yanıtladı. Usta'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Akşener, CHP'li başkanlarla görüşecek mi?

O konuda bilgim yok. Medyadan takip ettim o kısmı. CHP tarafı böyle bir gelişmenin olmadığını söyledi.

Akşener'in kurmaylarıyla toplantısı

Genel Başkan, temel meselelerin cevabını anlık vermeyeceğim, yetkili organlarda konuşacağız demişti. Genel Başkanımız yetki olarak oraya gitmedi, orada alınan kararları partide görüşeceğini iletmişti.

Akşener, 2 Mart'taki bildiriyi nasıl imzaladı?

O sadece bilgilendirme için. Zorlanarak yazılmış bir metin. Daha önce kurmaylar hazırlıyordu metni, genel başkanlar imzalıyordu. O günkü toplantının havasını düşünün. Sayın Davutoğlu kaleme alıyor metni. Gözden kaçmış olabilir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kılıçdaroğlu'na teklifi

Toplantıda bu iki isim de şöyle gündeme geliyor: Sayın Akşener, Sayın Kılıçdaroğlu'na, 'Bu iki başkandan birisinin elini siz kaldırın' diyor.

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