  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bankada parası olanlar dikkat! Banka şifrelerinizi hemen değiştirin!

Türk devi satıldı: Enerji sektöründe dengeler değişti! Çalışmalara başladılar... Çok konuşulacak sözler

Hindistan Türkiye'den sipariş etti! Avrupa Türkiye'nin kapısını çaldı: Avrupa’ya kasa kasa gönderiliyor!

Zampara Sapık Adnan Oktar kendini böyle savundu! 'Harama el sürmem'

Çin ve Rusya'dan ortak işbirliği! The Times yazdı: Kuzey Kutbu'nda ticaret yolu açıyor! flaş karar

İYİ Parti’nin oy oranı bakın ne kadarmış!

İşte bu yüzden solcuların hedefinde! Süleyman Soylu’dan Kur’an tilaveti

Hollanda'nın patronundan Avrupa'yı sallayacak açıklama: Finali Türkiye hak ediyordu

Ankara bunu konuşuyor! Davutoğlu’ndan bomba “Erdoğan” çıkışı: Teklif gelirse…

Frank Hoogerbeets'ten gündemi sarsacak uyarı: Tetikte olun, 8 şiddetinde deprem yaşayabiliriz
Yerel İYİ Parti'li İl Başkanı Uras'ın oğlu boğularak hayatını kaybetti
Yerel

İYİ Parti'li İl Başkanı Uras'ın oğlu boğularak hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-07-12 22:48:00 -
İYİ Parti'li İl Başkanı Uras'ın oğlu boğularak hayatını kaybetti

İYİ Parti Batman İl Başkanı Şeyhmus Uras'ın oğlu Taha Yasin Uras (23), sıcak havadan bunalıp girdiği Batman Çayı’nda boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde kent merkezine bağlı Şerbetli köyü mevkisindeki Batman Çayı’nda meydana geldi. Yakınlarıyla birlikte Batman Çayı’na giren Taha Yasin Uras, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Durumu fark eden yakınları, çaya girerek Taha Yasin’i sudan çıkardı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Taha Yasin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Taha Yasin’in cenazesi, otopsi için hastanenin morguna götürüldü. Taha Yasin’in İYİ Parti İl Başkanı Şeyhmus Uras'ın oğlu olduğu, kısa bir süre önce de askerden geldiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aile Bakanlığı İYİ Partili Çömez için harekete geçti
Aile Bakanlığı İYİ Partili Çömez için harekete geçti

Gündem

Aile Bakanlığı İYİ Partili Çömez için harekete geçti
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Koray Aydın istifasının ardından sessizliğini bozdu! Yeni hamlesi ne olacak?
Koray Aydın istifasının ardından sessizliğini bozdu! Yeni hamlesi ne olacak?

Siyaset

Koray Aydın istifasının ardından sessizliğini bozdu! Yeni hamlesi ne olacak?

İYİ Parti'de kritik bir istifa daha!
İYİ Parti'de kritik bir istifa daha!

Siyaset

İYİ Parti'de kritik bir istifa daha!

İYİ Parti'de neler oluyor? "Bu artık çok zor" diyerek duyurdu
İYİ Parti'de neler oluyor? "Bu artık çok zor" diyerek duyurdu

Medya

İYİ Parti'de neler oluyor? "Bu artık çok zor" diyerek duyurdu

İYİ Parti’nin oy oranı bakın ne kadarmış!
İYİ Parti’nin oy oranı bakın ne kadarmış!

Siyaset

İYİ Parti’nin oy oranı bakın ne kadarmış!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23