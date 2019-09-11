İYİ Partili faşist Prof. Ümit Özdağ yine Suriyelileri hedef aldı!

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın Twitter hesabından paylaştığı 'Suriyeliler ve Demografik Atom Bombası' başlıklı videoda, yine Suriyelileri hedef aldı.

Suriye’deki savaştan kaçarak ülkemize sığınan mazlumların gelişini, “Kavimler Göçü”ne benzeten Ümit Özdağ, Türkiye’de 1,5 milyon kayıtsız göçmen bulunduğunu iddia etti.

Vatandaşları korkutup kışkırtmaya çalışıyor

Özdağ, 2040 yılına kadar göçmen nüfusun artacağı ve ülkemizdeki demografik yapının tehlikede olduğu iddialarıyla, Türk kamuoyunu toprak bütünlüğü ile korkutmaya çalışıyor.

Göç konusuyla ilgilisi olmayan bir makine mühendisinin raporu

Öte yandan Özdağ’ın videoda kaynak olarak gösterdiği “Suriyeli Sığınmacılar ve Demografik Projeksiyon” başlıklı raporun yazarı Nilgün Saryal’ın 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü’nün internet sitesindeki özgeçmişinde, kişisel gelişim ve kurumsal eğitim alanında uzmanlaşmış bir makine mühendisi ve işletmeci (!) olduğu, göç konusuyla uzaktan yakından ilgisi olmadığı kolaylıkla görülüyor.

Rapordaki sözde projeksiyonlar ise gülünç olmaktan öte, ülkemizde göç alanında çalışan değerli akademisyenlere saygısızlık niteliğinde.

Akademik değeri olmayan mesnetsiz iddialar

Özdağ’ın Türkiye’deki göçmen nüfusuna ilişkin demografik projeksiyonu da sözü geçen rapor gibi akademik değeri olmayan, mesnetsiz bir iddiadan ibaret.

Özdağ düzenli olarak paylaşarak, kin ve nefreti tahrik ediyor

Özdağ’ın düzenli aralıklarla paylaştığı iddiaları ve yabancı düşmanlığı içeren söylemlerinin, Türk kamuoyunu yanıltmaya, kin ve nefreti tahrik etmeye yönelik olduğu görülüyor.

Türkiye'de 3 milyon 658 bin Suriyeli geçici koruma altında

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, Türkiye’de 3 milyon 658 bin Suriyeli geçici koruma altında bulunuyor. Bunun yanı sıra 1,4 milyon diğer uyruklardan yabancı ise eğitim, sağlık ve çalışma gibi farklı statülerde ülkemizde yaşıyor. Yani Türkiye’de Suriyelilerle birlikte toplam 5 milyon yabancı ikamet ediyor.

Kayıtsız Suriyeli yok, Her Suriyeli kayıtlı olduğu illere yönlendiriliyor

Özdağ’ın kayıtsız Suriyeli iddiasını ise İçişleri Bakanlığı’nın son dönemdeki çalışmaları ve denetimleri boşa düşürüyor.

2011 yılından itibaren biyometrik verileriyle birlikte kayıt altına alınan Suriyeliler, kayıtlı oldukları illerin dışında tespit edildiklerinde, gerekli tedbirler alınarak kayıt illerine yönlendiriliyorlar.