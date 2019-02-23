0553 313 94 23

İYİ Partili Ekinci, ziyaretlerine devam ediyor

İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, Niyazi Mısri esnafını gezerek sorunlarını dinledi ve destek istediklerini belirtti.

23 Şubat 2019 Cumartesi 17:33
İYİ Partili Ekinci, ziyaretlerine devam ediyor

İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, Niyazi Mısri esnafını gezerek sorunlarını dinledi ve destek istediklerini belirtti. Aynı zamanda ekinci esnafın yüzde seksen yedi mevcut iktidara tepkili olduklarını dile getirdi.


31 Mart seçimleri öncesinde vatandaşlarla her fırsatta bir araya gelen İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, esnaf ziyaretlerinde de bulunarak destek istiyor. Bugün de Niyazi Mısri Mahallesinde esnafları ziyaret eden Ekinci, Niyazi Mısri Caddesinin sanayi esnafın kalbinin attığı bir merkez olduğunu dile getirerek “Burada yaklaşık 200’e yakın iş yerini gezdik ve inanın ki tümüyle sadece o iş yeri sahiplerinin feryadını dinleyebildik. Şuan bizden sonra anket grubumuz zaten çalışıyor onlardan da edindiğim bilgilere göre yüzde 87 esnafın büyük tepkisi var. Gerek mevcut iktidara gerek bu ekonomik krizin verdiği sıkıntılar var” ifadelerine yer verdi.


Gezdiği her yerde vatandaşların, Malatya’daki mevcut milletvekillerine ve yönetime tepkisini gördüklerini belirten Ekinci, “Malatya’nın başına her zaman benim söylediğim çöreklenmiş menfaat şebekesine karşı büyük şikayetler var. Biz bunun farkındayız ama gezerken bunun doğruluğunu teyit ettiren bir sunuş gördük ve inanıyoruz ki bu gidişat tamamen mevcudun aleyhine bizim de leyimizedir. Biz arkadaşlarımız ile aynı kanaateyiz, dileriz ki bu sıkıntılar giderilsin. Biz aslında kendimize pay biçerek söylemiyoruz ama memleketin halinin iyiye gitmediğini ekonomik sıkıntıların hat safhada olduğu ve esnafın ağladığını görüyoruz. Arkadaşın biri bana şurada dedi ki ’Hiç olmasa günde bu civarda 3-4 tane tır malzeme indiriyordu ama şuan da burada bir haftadır bir tır bile gelmedi’ aynı şekilde gezdiğimiz bu bütün iş yerlerinde artık dükkan sahipleri mağaza sahipleri kendileri bile oturmaya halleri mecalleri kalmamış ve bir tane personel bırakmışlar ve bekliyorlar. Biz bu sıkıntıların bitmesi talebi ile sizleri Allah’ a emanet ediyoruz. Arkadaşlarımızın da emeklerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.


Başkan Adayı Ekinci ve beraberindekiler daha sonra Malatya’da yayın yapan basın kuruluşlarını ziyaret ettiler.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 17:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Dönmez’den gizli ittifak vurgusu
    1. Bakan Dönmez’den gizli ittifak vurgusu
    2. Göztepe’de Özdeş dönemi bitti
    3. Beykoz’un yüksek kesimlerinde kar..
    4. Aydınlatma direği otomobilin üzerine..
    5. Bakan Pekcan: "İhracatın ithalatı..
    6. FETÖ şüphelisi saklandığı evde yakalandı
    7. Maçın ardından
    8. İran Atları Festivali
    9. AK Parti Zonguldak Belediye Meclis..
    10. Ayakları felçli kuzu 'Prenses'e, özel..
    11. Burnley Tottenham maçı son dakika..
    12. Kadın arkadaşını vurup, intihar etti
    13. Bilkent CYBERPARK'ta mobil uygulamalar..
    14. Dani Alves'in evi soyuldu
    15. Alman Kardinal Marx: “Kilise, cinsel..
    16. Voleybol: Efeler Ligi
    17. Ahmet Taşyürek: "Gençlerbirliği’ni..
    18. Krabük'te vahşet! Kediyi tüfekle..
    19. Erkan Sözeri’den hakemlere eleştiri
    20. Bakan Ersoy "Doğu Ekspresi" ile..
    21. Bakan Ersoy, Doğu Ekspresi’yle Kars’a..
    22. İstanbul soğuk ve kar ne kadar sürecek..
    23. Hesarek Kayak Festivali renkli..
    24. Antalya Büyükşehir Belediyesi..
    25. "Türkiye, dünyanın en cömert ülkesi"
    26. "Gerede suyu birkaç güne başkentte"
    27. Elazığ’da uyuşturucu operasyonu : 2..
    28. "Bazıları ittifakı açıklayamıyor"
    29. "28 Şubat'ın Suç Ortağı Medya" paneli
    30. AK Parti’li Dağ, Başkan adayı..
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...

    Günün Karikatürü

    23 Şubat 2019
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu