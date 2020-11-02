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Siyaset İYİ Partili Durmuş Yılmaz, Kızılay'ı hedef aldı! Vatandaşlar fotoğraflarla ağzının payını verdi
Siyaset

İYİ Partili Durmuş Yılmaz, Kızılay'ı hedef aldı! Vatandaşlar fotoğraflarla ağzının payını verdi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen vatandaşların yarasını sarmaya çalışan Kızılay'ı hedef aldı. Türkiye İzmir'deki depremin acısını paylaşırken CHP'nin ardından İYİ Parti de siyasi rant peşine düştü. Yılmaz'ın Kızılay'la ilgili iftirasına vatandaşlardan fotoğraflı cevaplar geldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 01:33:00 -
İYİ Partili Durmuş Yılmaz, Kızılay'ı hedef aldı! Vatandaşlar fotoğraflarla ağzının payını verdi

Yeniakit.com.tr

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, CHP'nin başlattığı kirli siyaseti devam ettirerek vatandaşların yaralarını saran Kızılay’ı hedef aldı. Yılmaz, İzmir’de deprem bölgesinde canla başla çalışan Kızılay için, “Türk Kızılayı İzmir depreminin neresinde; gören, duyan, bilen var mı?” ifadelerini kullanarak algı operasyonu yaptı.

CHP ve İYİ Parti siyasi rant peşinde

İzmir’de 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde can kaybı 73’e yükselirken bölgede arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşların canının derdinde olduğu faciada CHP ve İYİ Parti ise siyasi rant peşine düştü.  Gürsel Tekin, Selin Sayek Böke gibi CHP’li isimlerin iftira haberlerinin ardından İYİ Partili Durmuş Yılmaz da milletin acısını bırakıp ahlaksız siyaset anlayışını sürdürdü.

CHP’li isimlerin söyledikleri yalanları elinde patladı ancak iftira haberine bu sefer de İYİ Parti devam etti.

Kızılay'ı hedef aldı

Sahada canla başla gece gündüz çalışan Kızılay’ı karalama kampanyasına girişen Yılmaz, sosyal medya hesabından “Geçmişi başarılarla dolu Türk Kızılayı İzmir depreminin neresinde; gören, duyan, bilen var mı?” ifadelerini kullandı.

Oysa Kızılay İzmir’de depremin ilk anlarından itibaren vatandaşların yarasını sarmaya başladı. 7’den 77’ye tüm gönüllüleriyle sahada yardımlarını sürdüren Kızılay, depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Vatandaşlardan tepki

Yılmaz’ın Kızılay’la ilgili yaptığı iftira paylaşımını vatandaşlar sert bir şekilde eleştirdi. Sosyal medya kullanıcıları Kızılay’ın İzmir’deki çalışmalarının fotoğraflarını ve videolarını paylaşarak ‘Kızılay burada siz neredesiniz?’ şeklinde tepki gösterdi.

Öte yandan Kızılay, sosyal medya hesabından paylaştığı resimle İzmir'de yaptığı çalışmaları ve yardımları açıkladı.

İşte Kızılay'ın İzmir'de yardımlarına devam ettiğini gösteren görüntüler:

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