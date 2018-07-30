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İYİ Partili Çıray'dan Akşener açıklaması!

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Sözcüsü Çıray, Başkanlık Divanı’nda Meral Akşener’e kurultaya hazırlık süreciyle ilgili bilgi verildiğini belirterek, “Parti olarak kendisini kurultaya davet ettik. Şüphesiz katılacaktır” dedi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 18:09
İYİ Partili Çıray'dan Akşener açıklaması!

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Sözcüsü Aytun Çıray, “Toplantı çok iyi ve verimli geçti. Kendisini tam mutabakatla aday göstereceğimiz konusunda mutabıkız. Orada bir değişiklik yok. Tüm delegeler, Başkanlık Divanı ve Genel İdare Kurulu’nun ortak adayı Sayın Akşener’dir. Sayın Akşener hala Genel Başkanımız. Yürüyen Kurultay süreciyle ilgili bilgi verdik ve Kurultaya hazırız. Biz kendisine beyanımızda bulunduk” dedi.

Çıray, Başkanlık Divanı’nda 'memleket meselelerinin de konuşulduğunu' söylerken, Akşener’in aday gösterilmesine ilişkin değerlendirme yapıp yapmadığının sorulması üzerine, “Hiçbir beyanda bulunmadı” dedi.

“Sayın Akşener, kurultaya katılacak mı?” sorusu üzerine ise Çıray, “Tabii ki. Şüphesiz. Davet ediyoruz. Partinin ortak adayı” diye konuştu.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 18:09
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