İYİ Partili Çelik: "Tarımda 5 yıllık eylem planı hazırlanmalı"

TBMM (AA) - İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik, tarımda 5 yıllık eylem planı hazırlanması gerektiğini söyledi.

Çelik, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de nüfusun 20 milyonunun açlık sınırının altında olduğunu, son ekonomi politikalarıyla 60 milyon insanın da yoksullaştırıldığını savundu.

Türkiye'de 27,5 milyon hektar arazide tarım yapılırken, bugün 23,2 milyon hektara gerilediğini, milyonlarca kişinin kentlere göç ettiğini, bu nedenle kent işsizliğinin oluştuğunu öne süren Çelik, Türkiye'nin gerçek gündeminin üretim, istihdam ve tarım olduğunu kaydetti.



"Tarım olmadan yaşam olmaz. Herkesin kulağı tarımda, geçimde, işsizlikte. Tarımda insanlar atılım istiyor." diyen Çelik, organik tarım ve iyi tarımda son yıllardaki atılımın geliştirilmesi, toprak, su, ilaç, gübre, tohum ve gıdanın iyi takip edilmesi, bu konularda dışa bağımlılığın azaltılması, TARSİM'in genişletilmesi gerektiğini söyledi.

Tarımda çalışanların SGK durumlarına ilişkin bir düzenlemenin olmadığını ifade eden Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kayıt dışı istihdam sanayide yüzde 35'lere kadar geriletilmişken, tarımda bu oran yüzde 80. Geçici işçilere baktığımız zaman bu oran yüzde 95'lere çıkıyor. Neredeyse tarımda çalışan işçilerin yüzde 95'i herhangi bir güvenceden yoksun. Tarımda 5 yıllık eylem planı hazırlanmalı. Ülke olarak, meralarda yapılacak düzenlemeyle en az 50 milyar dolar yıllık gelir elde edecek kapasiteye sahibiz. Kapasite artırılmalı, girdi maliyeti düşürülmeli. Bir arazi kullanım planı hazırlanmalı. Ürün deseni hazırlanmalı. Suyun etkin kullanımı sağlanmalı. Tarım stratejik bir sektör. Tarımda gerileme, savaştan daha beter bir durumdur. Tarımda üretemeyen toplumlar asla bağımsız olamazlar."







