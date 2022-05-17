İyi Partili belediye başkanı önce kükredi, sonra 'avanta' eleştirilince yalanladı!
İYİ Partili Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, ilçede yapılacak Trabzonspor şampiyonluk anıtının finansmanını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sağladığına yönelik çıkan haberlerden sonra, eleştirilerin odağı olunca, yalanlama yolunu tercih etti.
Yeniakit.com.tr
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tartışılan Karadeniz turu kapsamında Trabzon'un Yomra ilçesini de ziyaret etti.
İstanbul'un bütçesini peşinde koştuğu hayaller uğruna peşkeş çeken İmamoğlu'nun İP'li Yomra Belediyesi'ne Trabzonspor şampiyonluk anıtının finansmanı için söz verdiği öğrenildi.
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Gelen tepkilerden sonra Twitter hesabından paylaşımda bulunan Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, yalanlama yolunu seçti.
Bıyık mesajında, "Bir haber sitesinde,açtığımız parktaki şampiyonluk anıtının finansmanını “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sağladı” dediğim iddia edilmiştir. Bu yalan haberin hangi amaçla atıldığını biliyor, ilçemizin her zaman yanında olan Sn İmamoğlu’nun bazı kesimlere hedef gösterilmesini kınıyorum." dedi.