İYİ Partili Başkan'dan skandal! Filistin'e destek verenlere saldırdı

İsrail'in Filistin'e düzenlediği insanlık dışı saldırıların ardından birçok sivil vatandaş hayatını kaybederken, Türkiye’den de İsrail zulmünü kınayan açıklamalar peş peşe geldi. İsrail polisinin insanlık dışı muamele ile Mescid-i Aksa'ya girmeye çalışmasına karşı çıkan Filistin halkına plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti. Bu müdahaleye başta AK Parti ve MHP'li siyasetçiler olmak üzere, Türkiye'den tepkiler yönelti.

İyi Parti Aydın İl Başkanı Süleyman Demirci ise Aydın’da İsrail’e karşı düzenlenen gösterisinin gerçekleştirilmesini eleştirdi. Demirci, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, birçok sivil toplum kurulu tarafından gösterilen tepkileri anlamsız bulduğunu ifade etti. Tepkilerin ardından Demirci videoyu silmek zorunda kaldı.

Söz konusu paylaşımda Demirci şunları söyledi:

"11 Mayıs Salı günü, sokağa çıkma yasağı var güya. Esnaf kapalı, insanlar zaten evlerine ekmek götüremez durumda, aç. Çok zor durumdalar, tarihin belki en zor günlerini yaşıyor insanlar ama bu arkadaşlar meydanda miting yapabiliyor. Bu kadar insanı burada toplamışlar, miting yapıyorlar. Tebrik ederim. Millet açlıktan ölsün, siz Filistin’i kurtarın arkadaşlar. Ne diyelim şimdi; hayrını görün. Sizin tuzunuz kuru, herhalde aşılısınız."