İYİ Parti'li başkandan Meral Akşener'i çıldırtacak anket: Hangi partiye geçmeliyim?

Samsun'da 31 Mart yerel seçimlerinden önce MHP'den aday gösterilmeyince İYİ Parti'ye geçerek İlkadım ilçesinin belediye başkanı olan Necattin Demirtaş'ın, hangi partiye geçmesi için anket yaptırdığı ortaya çıktı.

Samsun İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın ilçesinde "Hangi partiye geçeyim?" diye anket yaptırdığı ortaya çıktı.

İP'e geçip "zillet"ten aday oldu

2009-2014 yılları arasında MHP’den İlkadım ilçesinde Belediye Başkanlığı yapan Necattin Demirtaş, 31 Mart seçimleri öncesinde yine partisinden aday olmak istedi.

Ancak Cumhur İttifakı ilçede AK Parti adayını destekleyeceğini açıklayınca, Demirtaş, MHP’den istifa ederek İP'e geçip Millet İttifakı’nın adayı olarak seçimlere katıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre, seçimleri kazanarak belediyeyi AK Parti'den devralan Demirtaş’ın geçen ocak ayında parti değiştirmesi konusunda anket yaptırdığı iddia edildi.

“Demirtaş seçildiği İYİ Parti ile mi devam etmeli?”

Başkan Demirtaş, bir anket şirketi aracılığıyla ilçedeki vatandaşlara, “Demirtaş seçildiği İYİ Parti ile mi devam etmeli?” sorusunu sordurdu. Ardında da bu soruya “Hayır” diyenlere “Hangi partiyle devam etmeli?” şeklinde ikinci soru yöneltildi. Seçenekler arasında ise AK Parti ve MHP’den başka bir partinin olmaması dikkat çekti.