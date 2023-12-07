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Siyaset İYİ Partili Başkan istifa etti! 'Kapalı kapılar arkasındaki hesapları kabul etmiyoruz'
Siyaset

İYİ Partili Başkan istifa etti! 'Kapalı kapılar arkasındaki hesapları kabul etmiyoruz'

Yeniakit Publisher
2023-12-07 22:25:00 -
İYİ Partili Başkan istifa etti! 'Kapalı kapılar arkasındaki hesapları kabul etmiyoruz'

İYİ Parti'de yaşanan istifa furyasına bir kişi daha eklendi. İYİ Parti Niğde İl Başkanı İbrahim Uzun, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

2018 yılından bu yana İYİ Parti Niğde İl Başkanlığı görevini yürüten İbrahim Uzun, yaptığı basın açıklamasıyla istifa ettiğini duyurdu.

Niğde Belediye Başkanlığı için aday adayı olacak bir kişinin Genel Merkeze giderek mevcut yönetimin görevden alınmasını talep ettiğini ve Genel Başkan Akşener’in de bu talebi kabul ettiğini söyleyen Uzun, "Bugüne kadar görevimde kıymetli yol arkadaşlarımla birlikte büyük bir mücadele verdik. Görevimizi onurumuzla ifa ettik ve onurumuzla inandığımız yolda ilerledik. Partimiz ve davamız uğruna verdiğimiz tüm emek ve mücadele helali hoştur. Önümüzde bir mahalli idareler seçimi var bizler Niğde il ve ilçe teşkilatları olarak aday adayı arkadaşlarımızı değerlendirme sürecindeyken, bir arkadaşımız İl ve İlçe teşkilatlarımızı, yönetim kurulumuzu ve üyelerimizi hiçe sayarak verilen tüm emekleri görmezden gelip büyük bir saygısızlığa imza atarak bizi es geçerek Niğde Belediye Başkanlığına Aday Adaylığı başvurusunu Genel Merkeze yapmış. Bu saygısızlığın yanı sıra kendisini davadan ve davaya emek ve gönül vermiş insanlardan büyük görerek mevcut yönetimin görevden alındığı taktirde olacağını söylemiş. 'Mevcut yönetim ve üyelerle çalışmak istemiyorum bu işleri ben ve ekibim yapar' şeklindeki söylemleri kabul edilemez. Bu hesaplar partimiz için derinden tertip edilmiş meselelerdir. Unutmayın ki sizlerin bir hesabı varsa Niğde’de İYİ partiye gönül ve oy vermiş seçmeninde bir hesabı olacaktır. Bu yapılan saygısızlığı ve gizli hesapları ben bir partili olarak, il başkanı olarak asla kabul etmiyorum. Niğde il ve Merkez ilçe yönetimi, İl Divanı ve diğer birimleri ile bu haksızlığı ve kapalı kapılar arkasındaki hesapları asla ve kati şekilde kabul etmiyoruz. 2018 yılından bugüne kadar sürdürdüğüm, İYİ Parti Niğde il başkanlığı görevimden bugün itibariyle İstifa ediyorum" dedi.

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