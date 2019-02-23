0553 313 94 23

İYİ Parti’li Başkan Adayı Tosun “Bodrum sokakları tekrar maviyle, beyazla ve begonvillerle buluşacak”

Bodrum Umurça Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, gençler tarafından "Tosun Başkan" tezahüratlarıyla karşılandı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 13:48
İYİ Parti’li Başkan Adayı Tosun “Bodrum sokakları tekrar maviyle, beyazla ve begonvillerle buluşacak”

Bodrum Umurça Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, gençler tarafından "Tosun Başkan" tezahüratlarıyla karşılandı.


Ankara’da İYİ Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen “İYİ Belediyecilik Vizyonu Tanıtım toplantısı” sonrası Bodrum’a dönen Başkan Adayı Tosun, ayağının tozuyla Bodrum Umurça Mahallesi sakinleri tarafından düzenlenen açık hava toplantısına katıldı. Umurça Mahallesinde kalabalık bir vatandaş topluluğunca, alkışlarla ve tezahüratlarla karşılanan Başkan Adayı Mehmet Tosun, herkesle tokalaşmaya özen gösterdi.


Tosun; “Belediye personelinin teminatı benim”


Toplantının düzenlenmesinde emeği geçen ve toplantıya katılan herkese teşekkür ederek konuşmasına başlayan İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun şunları söyledi “İlçe Başkanım, belediye meclis üyesi adaylarım, partimizin değerli üyeleri ve Umurça Mahallemizin güzel insanları hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün sizden biri, içinizden biri Şerif kardeşimizin düzenlemiş olduğu programda sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Saygı değer hemşehrilerim, Umurça Bodrumumuzun en büyük mahallelerinden birisi. Sorunlarımız var, belediye hizmet noktasında eksikliklerimiz var, kimseyi eleştirmeden önümüze bakacağız. Özellikle buradan açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum ki; bu mahallemizden belediyede çalışan gençlerimiz var, evlatlarımız var. Her seçimde belediye personellerimiz ile ilgili spekülasyonlar yapılır. Asla bunlara itibar etmeyiniz. Seçildiğimiz taktirde sadece Umurça’dan çalışanlar değil, tüm belediye personeline sonuna kadar sahip çıkacağız, hiçbir personel işinden olmayacak ve sosyal haklarını da iyileştireceğiz. Personelimizi siyasi ve seçim malzemesi yapmaktan da uzak duruyoruz. Burada çalışan arkadaşlarımızın, gençlerimizin teminatı benim ve bu konudaki dedikodulara asla itibar etmeyiniz.”


“Bodrum sokakları tekrar maviyle, beyazla ve begonvillerle buluşacak”


Çocuk parkları ile ilgili de mahalle genelinde eksiklikler olduğunu belirten Tosun; “Göreve geldiğimiz takdirde çocuk parklarının hem sayılarını arttıracağız hem de mevcut çocuk parklarımızı yeniden düzenleyeceğiz. Parklarımızı Umurça’daki çocuklarımıza yakışır bir şekilde düzenleyeceğiz” dedi.


Mahalle genelinde yaşanan sorunlar ve eksiklikler hakkında bilgi sahibi olduğunu ve gerekli proje çalışmalarının yapıldığını söyleyen Başkan Adayı Mehmet Tosun; “Yeşil alanlarımızın sayısını arttırmakla ilgili çalışmalar yapacağız. Mahallemizdeki aydınlatmalar ile ilgili olan problemlerin çözümünde üzerimize ne düşüyorsa gerekeni yapacağız. Umurca bizim için önemli, sizler bizim için önemlisiniz. Bodrum buralardan başlıyor. Bodrumumuzun tarihi sokakları var ve şuanda sürekli değişiyor. Sokaklarımız kendine özgü dokusunu kaybetmiş bir durumda. Göreve geldikten sonra her sokakla ilgili kendine özgü projeler hazırlamak suretiyle restore edeceğiz, Bodrum sokaklarımız artık tekrar maviyle, beyazla ve begonvillerle buluşacak” dedi.


Bodrum’a modern pazaryeri


Bodrum’da yer alan pazaryerinin de çevresindeki esnaf mağdur edilmeden modern bir pazaryeri haline geleceğini açıklayan Mehmet Tosun; “Bütün bu sorunların haricinde biliyorsun bir Bodrum Pazar yerimiz var. Üstüne basarak söylüyorum, bu tür yerlerle ilgili konuştuğum zaman sanki Pazar yeri kaldırılacakmış gibi de söylemler duyuyorum. Bunlara asla itibar etmeyin, pazaryeri otogar taşındıktan sonra kesinlikle yerinde kalacak. Oradaki esnaf mağdur edilmeden daha modern, çağdaş, yazın sıcaktan kışın da yağmurdan ve soğuktan etkilenmeyeceğiniz kapalı bir Pazar yerine dönüşecek” dedi.


Başkan Adayı Mehmet Tosun, toplantının ardından mahallelinin istek ve taleplerini dinleyerek, not aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 13:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Fatih Sultan Mehmet’in bedduasını daha fazla taşımaya takatimiz kalmadı"
    1. "Fatih Sultan Mehmet’in bedduasını..
    2. Göz kapak düşüklüğü yüz ifadesini..
    3. Haramidere’de metrobüs kazası
    4. Dededen toruna tarihi bir pilavcı
    5. (Özel haber) Metrobüs kazası kamerada
    6. Felçli kuzunun yürümesi için düzenek..
    7. FETÖ'cü astsubay Bolu'da yakalandı
    8. Sudan'da bakanların çoğu ve valilerin..
    9. Şehit Karagözlü'nün hiç göremediği..
    10. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    11. Venezuela'dan ABD'ye mesaj: Herhangi..
    12. Tuvalete kapatıp ölüme terk ettiler!..
    13. ATM fareleri Gürün’de yakalandı
    14. "PKK da YPG de terör örgütüdür"
    15. Survivor Dimitra Vamvakousi kimdir?
    16. “Başa Bela Mikroplar” adlı tiyatro..
    17. Ünlü Boksör Seyda Keser Almanya’dan..
    18. Bolu’da sahte içki imalathanelerine..
    19. Toplam park alanı 2 bin dekarı aştı
    20. Hindistan’da otoparktaki 300 araç..
    21. "Bu dağlarda 15 bin terörist vardı...
    22. Salihli’nin prestij caddeleri yeni..
    23. Nefes darlığı ve Taşikardi, diyafram..
    24. Ayakkabısı yırtılan basketbolcu Zion..
    25. Hocalı katliamı fotoğraf sergisi ile..
    26. Çankırı’da 399 bekçinin mezuniyet..
    27. İYİ Parti'nin ardından Kocamaz'a bir..
    28. "Biyogaz üreten mini reaktör üzerinde..
    29. Başkan Ataç Nilhan bebeğe ’hoş geldin’..
    30. Eski hakim Hüsnü Çalmuk’un FETÖ’den..
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...

    Günün Karikatürü

    23 Şubat 2019
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu