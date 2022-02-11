İyi Partili Bahadır Erdem'in dönüş hızı hesaplanamadı! Kılıçdaroğlu için söylediklerini yuttu

Meral Akşener'in idare ettiği İYİ Parti'de Genel Başkan Yardımcısı olarak takılan Bahadır Erdem, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir devlet adamına yakışmayacak fatura çıkışını "kanuna aykırı" olarak yorumladı.

Erdem, Kılıçdaroğlu'nun "elektrik faturalarımı ödemeyeceğim" şeklindeki skandal sözlerini yorumladığı bir canlı yayında "Ben sayın genel başkanımı biliyorsam, genel başkanım kanuna aykırı hiçbir şey kendi de yapmaz, söylemez ve tavsiye etmez. Ödenmesi gereken fatura ödenecektir" ifadelerini kullanmıştı.

Dönüş hızı hesaplanamadı!

Dönüş hızı hesaplanamayan bir "U" yapan Bahadır Erdem ilk açıklamasının yanlış anlaşıldığını öne sürerek milletin aklıyla alay edercesine "Bu ortamı yaratanların amacı açıkça Millet İttifakı’nı yıpratmaktır" cümlesini kullandı.

İşte Erdem'in o açıklamaları:

"Elektrik faturalarının ödenmesiyle ilgili Haberturk TV’de sorulan bir soruya verdiğim yanıtın, farklı yerlere çekilip, sayın Kılıçdaroğlu'nun haklı protestosunu kanunsuz olarak yorumladığım iddialarını dikkatle takip ediyor ve art niyetli buluyorum. Genel başkanımız sayın Meral Akşener ve bizler vatandaşın ezildiği fahiş zamlara tepki ve çözüm yollarını hemen her gün paylaşmaktayız. Her siyasetçinin gündemdeki konulara yaklaşımlarının farklı olması gayet doğaldır. Bu ortamı yaratanların amacı açıkça Millet İttifakı’nı yıpratmaktır. Bunu başaramayacaklarını altını çizerek belirtmek istiyorum."