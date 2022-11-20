  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset İYİ Partili Aytun Çıray'dan Pençe Kılıç Harekatı hakkında skandal sözler
Siyaset

İYİ Partili Aytun Çıray'dan Pençe Kılıç Harekatı hakkında skandal sözler

Sözde ülkücü oluşum İYİ Parti'nin milletvekili Aytun Çıray, Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya yönelik Pençe Kılıç Harekatı'nı lekelemeye kalkıştı.

Yeniakit Publisher
2022-11-20 09:48:00 -
İYİ Partili Aytun Çıray'dan Pençe Kılıç Harekatı hakkında skandal sözler

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Kuzey Irak'taki terör hedeflerini yerle bir etmeye başlamasının ardından İYİ Partili Aytun Çıray sosyal medya hesabından 'bu kadar da olmaz' dedirten bir paylaşım yaptı.

Aytun Çıray, ABD Erbil Başkonsolosluğunun açıklaması üzerinden Kahraman Mehmetçiğin harekatını lekelemeye kalkıştı. Çıray, "ABD, 18 kasımda resmen vatandaşlarını uyardı ve "önümüzdeki günlerde Kuzey Suriye ve Kuzey Irak'ta Türk askerinin harekat yapacağını" duyurdu. ABD'ye bilgi verildi mi? Sizce teröristler ne yapmıştır?" dedi.

Aytun Çıray'ın paylaşımına sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi.

Aytun Çıray’a tepki yağdı!
Aytun Çıray’a tepki yağdı!

Gündem

Aytun Çıray’a tepki yağdı!

Bak sen şu geri dönüşe! HDP’li isim İP’li Aytun Çıray’ı hizaya çekti
Bak sen şu geri dönüşe! HDP’li isim İP’li Aytun Çıray’ı hizaya çekti

Siyaset

Bak sen şu geri dönüşe! HDP’li isim İP’li Aytun Çıray’ı hizaya çekti

Aytun Çıray Deniz Baykal'a 'rahmet' diledi, ortalık karıştı!
Aytun Çıray Deniz Baykal'a 'rahmet' diledi, ortalık karıştı!

Siyaset

Aytun Çıray Deniz Baykal'a 'rahmet' diledi, ortalık karıştı!

Olası yenilginin kılıfını böyle uydurdu! Aytun Çıray'dan akılalmaz suçlamalar
Olası yenilginin kılıfını böyle uydurdu! Aytun Çıray'dan akılalmaz suçlamalar

Medya

Olası yenilginin kılıfını böyle uydurdu! Aytun Çıray'dan akılalmaz suçlamalar

Aytun Çıray benimle barışmak için özür çiçeği gönderdiğini açıklamak ister mi?
Aytun Çıray benimle barışmak için özür çiçeği gönderdiğini açıklamak ister mi?

Siyaset

Aytun Çıray benimle barışmak için özür çiçeği gönderdiğini açıklamak ister mi?

MSB’den yeni açıklama ‘PENÇE KILIÇ’ hava harekâtı…
MSB’den yeni açıklama ‘PENÇE KILIÇ’ hava harekâtı…

Gündem

MSB’den yeni açıklama ‘PENÇE KILIÇ’ hava harekâtı…

Pençe Kılıç'ı böyle gördüler! İngilizlerden provokasyon
Pençe Kılıç'ı böyle gördüler! İngilizlerden provokasyon

Gündem

Pençe Kılıç'ı böyle gördüler! İngilizlerden provokasyon

12
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

DRSNN

BUNUN K....NI KISRAĞINI ....M PİSLİK

Abdullah

Tamamı bir araya toplanmıştır imhası daha kolay olmuştur
TÜM YORUMLARA GİT ( 12 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23