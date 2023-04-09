İYİ Partili Aytun Çıray'dan, Lütfü Türkkan’a ve Akşener'e bombardıman! 'Şehit bacısına küfreden ben değilim'

İYİ Parti İzmir Milletvekili Genel Başkan danışmanı Aytun Çıray, milletvekilliği adaylığından çekildiğini açıklamıştı. Ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İzmir’de yapılan temayül yoklaması için ‘uyduruk’ diyerek anket sonuçlarını paylaştı. Çıray, “Sayın Akşener bunu bile bile meşru kabul etti” diyerek Meral Akşener’e tepki gösterdi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Çıray’ın milletvekili adaylığından çekilmesi ve yaptığı paylaşımlar sonrası sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüdü. Kullanıcılar bu konuların sosyal medyada değil parti içinde konuşulması gerektiğini söyleyerek Çıray’ın İYİ Parti’nin oylarını düşürdüğü şeklinde yorum yaptı.