İYİ Partili Aytun Çıray'dan çok sert 'aday' açıklaması! "Yazıklar olsun"

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6'lı masada İYİ Parti ile CHP arasındaki aday tartışması sürüyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, masanın son toplantısından sonra kendisine yöneltilen, "Adayınız ne zaman açıklanacak?" sorusuna, "13 Şubat'ta Saadet Parti Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde toplanacağız. Altılı masa liderleri adayı belirleyecek." diye cevap vermişti.

Kendi adaylığını ön planda tutan Kılıçdaroğlu, bir başka canlı yayında ise adaylığı ile ilgili soruya, "İsmim üzerinde mutabakat olursa, elbette bu görevi yapmak onurlu bir şey" dedi.

Kılıçdaroğlu son hamle olarak da CHP Genel Merkezi'nin dış cephesine "Ben Kemal Geliyorum" yazılı pankart astırdı.

'Yazıklar olsun'

Aday tartışmalarına dahil olan İyi Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray'dan sert bir mesaj geldi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çıray, "Bunun son seçimimiz olmaması için kazanacak aday şart" diyen İP'li Çıray, "İYİ Parti hakkında kuşku oluşturanlara yazıklar olsun. İYİ Parti olmasaydı Cumhur İttifakı 65 milletvekili fazla çıkaracak, anayasa bitecek, büyükşehir belediyeleri kazanılamayacaktı. Nokta!" ifadelerini kullandı.

Diğer İP'lilerin açıklamaları...

İYİ Partili Ümit Özlale de "Gerçekten CHP masayı Kemal Bey'in cumhurbaşkanlığını onaylatmak için kurduysa, biz de onay makamı değiliz." açıklamasında bulunmuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası Cumhurbaşkanlığı adaylığına "Sokaktan itiraz var" tepkisi gösteren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı ise görevinden istifa etmişti. Paçacı'nın istifasını İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in istediği öğrenildi.

Öte yandan Halk TV'de Paçacı'nın istifasına ilişkin açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, yeni bir krizin çıkabileceğini ifade etmişti.