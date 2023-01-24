İYİ Partili Aytun Çıray'dan akıl tutulması! Alçak saldırıları AK Parti'ye bağladı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı gün kala ortak aday belirleyemeyen 6'lı Masa'da skandallar dinmiyor. "Yine kaybedeceğiz" korkusuna kapılan muhalefet parti temsilcileri, kara propagandalarını ve komplo teorilerini gün geçtikçe sürdürüyor.

Son olarak İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, dünyadaki İslam düşmanlığını seçimlere ve AK Parti'ye bağladı. Çıray, "Bu tür olaylar hep bizim seçimlerin öncesine denk geliyor. Hristiyanlar AKP'ye can suyu mu veriyorlar?" dedi.

"Hristiyan dünyası AKP diyor"

İYİ Partili Çıray, İsveç'teki Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırıyı AK Parti'ye bağladı. Sosyal medya hesabındaki paylaşımında "Hristiyan dünyası AKP diyor" ifadelerini kullanan Çıray, İsveç'in ters manyel attığını iddia etti.

"Hristiyanlar AKP'ye can suyu mu veriyorlar?"

İYİ Partili Aytun Çıray, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin öncesinde Yeni Zelanda'da camiye yapılan saldırıyla İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakılmasını olayını birbirine bağladı.

Geçtiğimiz seçimlerde Hollanda'nın, Başkan Erdoğan seçim kazansın diye Türkiye'ye karşı provokatif eylemlerde bulunduğunu iddia eden Çıray, bu kez de İsveç'in Başkan Erdoğan'a seçimleri kazandırmak için provokatif eylemlere müsaade ettiğini savundu.

Çıray, "Bu tür olaylar hep bizim seçimlerin öncesine denk geliyor. Hristiyanlar AKP'ye can suyu mu veriyorlar?" ifadelerini kullandı.