İYİ Partili Aytun Çıray paylaştı! İşte son zamanların en komik anket

İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray, Twitter’dan yaptığı paylaşımda adını vermediği uluslararası bir kuruluşun anket yaptığını öne sürdü.

Buraya kadar her şey normal gibi görünse de Aytun Çıray, anket sonucunu paylaşınca gündem oldu. Çıray, AK Parti'nin oy oranının yüzde 17 ila 20 arasında, MHP'nin oyunun ise yüzde 4 ila 6 aralığında olduğunu söyledi.

Telefonla yapılan anketlerde katılımcıların korkup doğru yanıt vermediğini öne süren Aytun Çıray, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Şu anda tüm anketler telefonla yapılıyor. Millet fişleneceğinden korkarak doğru yanıt veremiyor. Ama uluslararası bir kuruluş adına yapılan yüz yüze çalışmadaki gözlemsel verilere göre.. AK Parti yüzde 17-20 MHP yüzde 4-6 Diğerlerine gelince.. Sadece İyi Parti geliyor demekle yetinelim.”

Herkes alaya aldı

Aytun Çıray'ın paylaştığı veriler sosyal medyada alay konusu oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları 'Böyle komik anket olmaz' yorumunu yaparken Millet İttifakı'na oy verdikleri düşünülen takipçiler ise 'Böyle yaparak gülünç duruma düşüyorsunuz. Kendizini rezil etmeyin' paylaşımlarında bulundu.