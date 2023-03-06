  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Soylu’dan, uyuşturucu kaçakçısı Yeşil'in posterini açanlarla ilgili flaş açıklama

Domates üreticilerinden üstü kapalı tehdit: 1,5 ay sonra bu fiyata yersiniz

Avrupa ülkesinin Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktar'ın kapısını çaldı! Sürpriz gelişme

Seçimler öncesi Ankara'yı hareketlendiren kulis! Yeni ittifak açıklandı açıklanacak

Belçikalı dünya devi Türk şirketi satın almak için resmen başvurdu

Türkiye'ye karşı dikkat çeken hareketlilik! ABD o ülkeye içi silah dolu gemi gönderdi

6 Mart 1938: Mutasavvıf/ Mûkîşinâs Ahmet Avni Konuk'un vefatı

MİT Başkanı Hakan Fidan'dan bomba açıklama

06 Mart 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Ülke çapına yayıldı! O ülkede kız öğrencilerin gizemli zehirlenmeleri devam ediyor
Siyaset İYİ Partili Ağıralioğlu: Akşener Millet İttifakı toplantısına katılmayacak
Siyaset

İYİ Partili Ağıralioğlu: Akşener Millet İttifakı toplantısına katılmayacak

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Millet İttifakı'nın bugün yapacağı toplantıya katılmayacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 13:21:00 -
İYİ Partili Ağıralioğlu: Akşener Millet İttifakı toplantısına katılmayacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bazı parti yöneticileriyle yapacağı toplantı için genel merkez ek binasına gelen Ağıralioğlu, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Genel Başkan Akşener'in bugün yapılacak Millet İttifakı toplantısına katılıp katılmayacağının sorulması üzerine Ağıralioğlu, "Genel Başkan'ımız bugünkü toplantıya katılmayacak." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Askan

Bu hanım efendi ve Kemal beyde dahil hiçbir konuda kendi başlarına karar verecek yetkiye ve kişiliğe sahip değillerdir danışıklı bir dövüş sergiliyorlar yakında kokusu mutlaka çıkar

SUZAN

YOK SENSİZ OLMAZ:)))
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23