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İYİ Partili aday Saadet lehine adaylıktan çekildi

Şanlıurfa'da İYİ Parti Karaköprü Belediye Başkan Adayı Yunus Çoban, Saadet Partisi lehine adaylıktan çekildiğini duyurdu.

04 Mart 2019 Pazartesi 19:43
İYİ Partili aday Saadet lehine adaylıktan çekildi

Şanlıurfa'da İYİ Parti Karaköprü Belediye Başkan Adayı Yunus Çoban Saadet Partisi lehine çekildi. Daha önce de HDP'nin büyükşehir ve merkez ilçe belediye başkan adayları da Saadet Partisi lehine adaylıktan çekilmişti.

Şanlıurfa'da İYİ Parti'den Karaköprü Belediye Başkan adayı Yunus Çoban, Saadet Partisi lehine adaylıktan çekildiğini bildirdi.

"Aslan ve Cevheri ile yol yürüme kararı aldım"

Çoban, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılar ve Şanlıurfa'da siyasetin tıkandığı düşüncesiyle belediye başkan adaylığı başvurusunda bulunduğunu belirtti.

Yaptığı görüşmeler sonucunda Saadet Partisinden Karaköprü Belediye Başkan adayı Essum Aslan ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sabahattin Cevheri lehine adaylıktan çekildiğini ifade eden Çoban, şunları kaydetti: "Projeleri ve vizyonu benim hedeflerimle aynı olan Aslan ve Cevheri ile yol yürüme kararı aldım. İstişare neticesinde almış olduğum bu kararın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Karaköprü halkının bu kararımıza gerekli desteği vermesini talep ediyorum. Bu sebeplerden dolayı Karaköprü Belediye Başkan adaylığından istifa ediyorum."

Şanlıurfa'da, HDP'nin büyükşehir ve merkez ilçe belediye başkan adayları da Saadet Partisi lehine adaylıktan çekilmişti.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 19:43
  1. Şanlıurfa
  2. İYİ Parti
  3. İYİ Parti logosu
  4. Saadet Partisi

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