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İYİ Partili aday adayı başından bıçaklandı

Bir süre önce Bursa'da İYİ Parti'den İl Genel Meclis Üyeliği için aday adayı olan görme engelli Hüsamettin Kul, madde bağımlısı olduğu öğrenilen komşusu tarafından başından bıçaklanarak ağır yaralandı.

03 Ocak 2019 Perşembe 15:50
İYİ Partili aday adayı başından bıçaklandı

Bursa'da görme engelli Hüsamettin Kul (59), eşinin gözleri önünde madde bağımlısı olduğu iddia edilen komşusu Emirhan Morçiçek (25) tarafından sokak ortasında başından bıçaklandı. Başına saplı bıçakla hastaneye kaldırılan Hüsamettin Kul, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Gözaltına alınan şüpheli ise tutuklandı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Selime Kul (54), evin penceresinden, ekmek getiren görme engelli eşi Hüsamettin Kul'a sepeti sarkıttı. Elindeki ekmeği sepete koyan 5 çocuk babası Hüsamettin Kul, yoldan geçen ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen komşusu Emirhan Morçiçek'in bıçaklı saldırısına uğradı.

Eşinin çığlıkları arasında yere yığıldı

Emirhan Morçiçek, üzerinde taşıdığı bıçağı Hüsamettin Kul'un başına sapladı. Eşi gözleri önünde saldırıya uğrayan Selime Kul çığlıklar atarken, Hüsamettin Kul kanlar içinde yere yığıldı. Hüsamettin Kul, başına bıçak saplı halde komşuları tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesine tedaviye alındı.

Zanlı tutuklandı

Şüpheli Emirhan Morçiçek ise Yavuz Selim Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alındı, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İYİ Parti'den aday adayı olmuştu

Bir süre önce Bursa'da İYİ Parti'den İl Genel Meclis Üyeliği için aday adayı olduğu öğrenilen Hüsamettin Kul'un yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 15:50
  1. İYİ Partili aday adayı başından bıçaklandı
  2. Bursa
  3. Yıldırım ilçesi
  4. Hüsamettin Kul
  5. Bıçaklı saldırı
  6. Emirhan Morçiçek
  7. İYİ Parti
  8. İYİ Parti meclis üyesi aday adayı

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