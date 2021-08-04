İyi Parti’den yeni bir tiyatro daha! 'Anıtkabir yanıyor'

Yeniakit Ankara

Ankara YHT Gar binası yanındaki hastane inşaatında izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu çıkan yangın sonrası gökyüzü siyaha büründü. Ancak her gün yeni bir tiyatro kurgulayan İyi Parti bunu da es geçmedi. İyi parti Hukuk Danışmanı Orhun Bilenler, sosyal medya hesabından yangına dair paylaştığı fotoğrafta, Anıtkabir'in yandığını söyleyerek bir provokasyona imza attı. Bilenler, paylaştığı skandal fotoğrafı tepkilerin ardından bir süre sonra sildi.

Ancak her gün yeni bir tiyatro kurgulayan İyi Parti, Ankara’da bir inşaatta çıkan yangını da es geçmedi. İnşaatta çıkan yangını İyi Parti Hukuk Danışmanı Orhun Bilenler, sosyal medya hesabından Anıtkabir'in yandığını söyleyerek paylaştı.

Ankara'da hastane inşaatında çıkan yangın sonrası gökyüzü siyaha bürünmüştü. O anlara dair bir fotoğraf paylaşan İYİ Parti Hukuk Danışmanı Orhun Bilenler, Anıtkabir'in yandığını söyleyerek bir provokasyona imza attı. Ankara Valisi Vasip Şahin’in “Ankara YHT Gar binası yanındaki inşaatta izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu başlayan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından kontrol altına alınmış olup; soğutma çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur” şeklindeki açıklamasının ardından Bilenler, söz konusu paylaşımını kaldırdı.