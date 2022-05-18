İYİ Parti'den skandal 'İsveç' ve 'Finlandiya' açıklaması! Dertleri terör degil turist
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Erozan'a tepki gösteren AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, “Ukrayna-Rusya savaşı çıkınca Rusya'ya hemen yaptırım isteyen Meral Akşener, Türkiye'nin hassasiyetlerini umursamıyor” dedi.
YENİ AKİT / ANKARA
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Uluslararası Politikalar Başkanı - Dışişleri Komisyonu Üyesi - Bursa Milletvekili Ahmet Erozan’ın “Geçen sene İsveç’ten ülkemize 175 bin 846; Finlandiya’dan 29 bin 723 turist gelmiş… Sizce bu sene İsveç ve Finlandiya’dan kaç turist gelir..?” ifadeleri dikkat çekti.
Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, “Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, İsveç ve Finlandiya'nın terör konusundaki tutumunu eleştirdi. Meral Akşener'in yardımcısı Ahmet Erozan'ın paylaşımına bakın! Ukrayra-Rusya savaşı çıkınca Rusya'ya hemen yaptırım isteyen Meral Akşener, Türkiye'nin hassasiyetlerini umursamıyor” diye konuştu.