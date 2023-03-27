  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset İYİ Parti'den skandal hamle! Rezalet ki ne rezalet
Siyaset

İYİ Parti'den skandal hamle! Rezalet ki ne rezalet

Yeniakit Publisher
2023-03-27 15:01:00 -
İYİ Parti'den skandal hamle! Rezalet ki ne rezalet

Meral Akşener'in "cumhurbaşkanı adayı" olarak düşündüğü muhalif hukukçu Ersan Şen bile, Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı adayı olmasının önünde bir engel bulunmadığını dile getirirken, İYİ Parti'den skandal bir hamle geldi.

 

Meral Akşener'in "cumhurbaşkanı adayı" olarak düşündüğü muhalif hukukçu Ersan Şen bile, Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı adayı olmasının önünde bir engel bulunmadığını dile getirirken, İYİ Parti'den skandal bir hamle geldi.  

İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın adaylığına itiraz edeceğini açıkladı. Parti sözcüsü Kürşad Zorlu, Erdoğan'ın üçüncü kez aday olamayacağı gerekçesiyle YSK'ya başvuracaklarını duyurdu.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23