İYİ Parti'den skandal hamle! Rezalet ki ne rezalet
Meral Akşener'in "cumhurbaşkanı adayı" olarak düşündüğü muhalif hukukçu Ersan Şen bile, Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı adayı olmasının önünde bir engel bulunmadığını dile getirirken, İYİ Parti'den skandal bir hamle geldi.
Meral Akşener'in "cumhurbaşkanı adayı" olarak düşündüğü muhalif hukukçu Ersan Şen bile, Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı adayı olmasının önünde bir engel bulunmadığını dile getirirken, İYİ Parti'den skandal bir hamle geldi.
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın adaylığına itiraz edeceğini açıkladı. Parti sözcüsü Kürşad Zorlu, Erdoğan'ın üçüncü kez aday olamayacağı gerekçesiyle YSK'ya başvuracaklarını duyurdu.
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