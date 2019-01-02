İYİ Parti'den o iddialara yanıt: İtibar etmeyin

İYİ Parti Edirne İl Başkanı Ekrem Demir, İYİ Parti’nin Edirne'de aday çıkarmayarak CHP’li adaylara destek vereceği iddialarını yalanladı.

31 Mart yerel seçimleri için “Edirne’de İYİ Parti aday çıkarmayacak” iddialarına ilişkin basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti Edirne İl Başkanı Ekrem Demir, genel merkezlerinden herhangi bir talimat gelmediğini kaydederek, “Bu haberlere itibar etmeyin, zaman zaman böyle şeyler konuşuluyor. Bizim kaynağımız genel merkezimizdir, o yüzden bize öyle bir kaynak ulaşmamıştır. Herhangi bir anlaşma söz konusu değildir” dedi.