İyi Parti'den MHP'ye dönüşler arttı! MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ‘Yuvaya dönün’ çağrısından sonra İYİ Parti'den geri dönüşler arttı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘Yuvaya dönün’ çağrısının ardından İYİ Parti teşkilatlarından dönüşler arttı. Parti yönetimi MHP’ye dönmek isteyen kişileri titizlikle inceliyor. Bu kişilerin sosyal medya hesapları mercek altına alınırken Bahçeli’yle ilgili sözleri araştırılıyor. İnceleme yapılıyor Sosyal medya hesaplarından Bahçeli’ye yönelik hakaret içeren sözlerin olup olmadığına bakılıyor. Daha sonra partiye dönmek isteyen bu kişiler Bahçeli’nin onayına sunuluyor. MHP liderine ve partiye yönelik ‘zarar veren’ paylaşımlarda bulunanlar MHP’ye kabul edilmiyor. Parti organlarında yer almış bazı isimler ve milletvekillerinin de dönüş yolunda olduğu belirtiliyor. (Türkiye)

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