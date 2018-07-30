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İYİ Parti'den Meral Akşener açıklaması

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Sözcüsü Aytun Çıray, kurultaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Çıray, "Meral Akşener’e kurultaya hazırlık süreciyle ilgili bilgi verildi." dedi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 17:36
İYİ Parti'den Meral Akşener açıklaması

İP Sözcüsü Aytun Çıray, açıklamalarda bulundu.

Çıray “Toplantı çok iyi ve verimli geçti. Kendisini tam mutabakatla aday göstereceğimiz konusunda mutabıkız. Orada bir değişiklik yok. Tüm delegeler, Başkanlık Divanı ve Genel İdare Kurulu’nun ortak adayı Sayın Akşener’dir. Sayın Akşener hala Genel Başkanımız. Yürüyen Kurultay süreciyle ilgili bilgi verdik ve Kurultaya hazırız. Biz kendisine beyanımızda bulunduk” dedi.

Sözcü Çıray, Akşener’in aday gösterilmesine ilişkin değerlendirme yapıp yapmadığının sorulması üzerine, “Hiçbir beyanda bulunmadı” dedi.

“Sayın Akşener, kurultaya katılacak mı” sorusu üzerine ise Çıray, “Tabii ki. Şüphesiz. Davet ediyoruz. Partinin ortak adayı” diye konuştu.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 17:36
  1. iyi parti
  2. Meral Akşener
  3. Aytun Çıray

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